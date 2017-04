Na Zelený čtvrtek uspořádali v Milířích besídku

Milíře – Obdivuhodnou vůli a snahu prokazují několikrát ročně zaměstnanci a klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře. V průběhu roku připravují několik kulturních a společenských akcí, na které zvou veřejnost, přátele domova, rodiny klientů ale i hosty z obecních a městských samospráv, nebo zástupce krajského úřadu.

Na Zelený čtvrtek si připravili Velikonoční besídku. Účinkovalo v ní zhruba třicet uživatelů domova a personál, který se už tradičně podílí na přípravě a nazkoušení scének i tanečků. „Jakmile uklidíme rekvizity z vánoční besídky, už se připravujeme na svátky jara. Každý zaměstnanec si většinou dlouho nosí nápad v hlavě a přednese ho až ve správný čas,“ řekla Tachovskému deníku vedoucí výchovného oddělení Blanka Štichová.

Na úvod se slova ujal ředitel domova Karel Račák, který přivítal hosty v zaplněné společenské místnost a vzpomenul na symboliku svátků jara a Velikonoc jak z hlediska křesťanského tak i ateistického. Poté už následovalo připravený program. Hned první dramatické ztvárnění básně Vodník od Karla Jaromíra Erbena vehnalo slzy do očí nejen divákům ale i samotným účinkujícím. „Chtěli jsme divákům ukázat jakou sílu má hudba. Smutné, veliké lidské téma dávného boje lidí s vodním živlem se nám podařilo uchopit něžně, lidsky a taneční projev účinkujících snad byl pro všechny silný,“ vysvětlila po skončení dramatické scénky Blanka Štichová a dodala, že další vystoupení už jsou veselejší v duchu příprav a oslav jara. „Na programu máme dále hudební i taneční vystoupení a několik veselých her. Chybět nebude ani přednes básní," přiblížila další program.

Do kulturních a společenských akcí se pracovníci domova snaží zapojovat co nejvíce klientů, kterým to jejich zdravotní stav umožňuje. Velikonočních nebo vánočních besídek se tak pravidelně aktivně zúčastňuje kolem třicítky klientů. Velký podíl na úspěšné tradici domova, na kterou se už pravidelně sjíždějí významní hosté z celého regionu, má především jeho personál. Zaměstnanci sami vymýšlí program, ve svém volném čase ho přijíždí s klienty zkoušet a sestavovat tak, aby byl výsledek co nejlepší. „Program, který naši zaměstnanci připravují je na vysoké, řekl bych profesionální úrovni. Za jejich snahu si jich moc cením a děkuji jim za to. Oni především mají v sobě nastaveno, že chtějí aby se výsledek povedl a i drobný neúspěch je pak mrzí. Svým způsobem nás do stále lepších výsledků nutí i náročné publikum, za které jsme rádi,“ řekl Karel Račák.

To že se návštěvníkům na Zelený čtvrtek v domově líbilo dávali to najevo bouřlivým potleskem.