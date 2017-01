Najít šikovného družináře je jako vykopat poklad

Bor – Základní škola v Boru nedávno požádala vedení města o schválení možnosti zřízení pátého ročníku družiny v budově základní školy. Smyslem měla být nová třída pro žáky pátých a šestých tříd k smysluplnému využití volného času především po odpoledních.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Zastupitelé města žádosti ředitele Daniela Koblena vyhověli a tak je další třída družiny už v provozu. „Novou třídu školní družiny již máme. Chtěl bych vysvětlit, že se nejedná cíleně o družinu pro děti z druhého stupně, jsou v ní ale převážně. Jejího vedení se ujal Aleš Komárek, který obor práce s dětmi studoval, takže to s nimi bezvadně umí. Přednostně dostal možnost využití třídy s interaktivní tabulí, tělocvičny, hudebky, i učebny počítačů, protože i ty k dnešní době patří. Dětem připravuje každý den program na míru a ti se s ním opravdu nenudí. Teď máme poměrně velkou nemocnost, tak třídu doplňuje i o děti z nižších ročníků družin, které mají o jeho aktivity zájem. Samozřejmě chci ale pochválit i jeho kolegyně, máme teď opravdu dobrý tým lidí," řekl Tachovskému deníku ředitel základní školy Daniel Koblen a pokračoval.

„Umožněním chodit do školní družiny i starším dětem jsme chtěli nabídnout smysluplně využitý především odpolední čas mimoborským dětem, které do školy dojíždí. Dosud volný čas musely trávit venku, posedávaly nebo potloukaly se na autobusových a vlakových zastávkách, nudily se a dělaly i hlouposti. Teď mají možnost se ve škole zapojit do aktivit, které jim vedoucí třídy každý den chystá," uzavřel ředitel.

Jaroslava Hohlová