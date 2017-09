Nalezené kamenné artefakty výstavbu nové školky nezastaví

Stříbro – Výstavba nové mateřské školky ve Stříbře rychle postupuje dopředu. V posledních dnech ale musely být práce přeci jen trochu pozastavaveny, jelikož pod nánosy zeminy byl objeven opravdu zajímavý nález.

„Našlo se několik kamenných portálů, neogotické pomníky a části bývalých budov,“ řekl Deníku místostarosta Stříbra Martin Záhoř. Jak dále dodal, historická hodnota se nálezu rozhodně nedá upřít. „Velmi zajímavé jsou především gotické portály. Podle doktora Břicháčka pocházejí ty nejstarší z období kolem patnáctého století. Starší se ve Stříbře nebyly zatím nalezeny. Jedná se tedy o opravdu ojedinělý nález. Pozornost si rozhodně zaslouží i neogotické pomníky. Co se týče částí budov, nejednalo se o nějaká důležitá stavení.“

Všechny nalezené artefakty byly již z místa převezeny do stříbrského muzea. Část z nich se zde ale příliš neohřeje. „Co se pomníků týče, mohly by být pietně vráceny ke kostelíku svatého Petra. Zde se momentálně dodělává hřbitovní zeď. Po dokončení této práce by se sem mohly umístit. Je to ale zatím jeden z plánů. Téměř jistě ale budou navráceny buď sem a nebo jiné místo pietní formou,“ dále řekl stříbrský místostarosta.

I přesto, že by se v místě budoucí mateřské školky mohly najít další historické artefakty, výstavba zcela zastavena není. „Dalších prací se účastní i doktor Ticháček. Jakmile by se objevil nějaký další možný nález, je to ta nejlepší osoba, aby ho rozpoznala. Jinak budou práce pokračovat v naplánovaném harmonogramu, i když se zvýšenou opatrností,“ dodal na závěr Martin Záhoř.