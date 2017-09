Náměstí ukrývalo studnu, rekonstrukce chodníků pokračuje v dalších ulicích

Planá – Město Planá letos investuje třináct milionů do oprav místních komunikací. Kromě oprav chodníků a silnic do investičních akcí letošního roku spadá i rekonstrukce jižní části náměstí.

„První etapa této rekonstrukce zbývající části náměstí bude dokončena přibližně do týdne. Investice této právě dokončené části bude činit sedm milionů korun,“ řekla Tachovskému deníku starostka Plané Martina Němečková a doplnila, že při rekonstrukci náměstí nalezli starou studnu, která se nachází v prostoru před kinem. „Věděli jsme o ní z dobové fotografie, kterou máme k dispozici,“ doplnila Martina Němečková. Přestože se nález dá považovat za velkou zajímavost, studnu po jejím vyspravení čeká opětovné překrytí. „Vzhledem k její pozici uprostřed parkoviště bude po opravě znovu uzavřena a překryta velkými kruhovými kameny, které ji připomenou,“ doplnila starostka Plané.

Další stavební práce pak pokračují v ulici Sadová. Zde se kompletně rekonstruuje betonový mostek vedoucí přes Planský potok. Na konec prací v Sadové ulici si řidiči budou muset počkat do konce října. Tím ale rekonstrukce nevyhovujících chodníků a komunikací v Plané nekončí. Další práce se chystají v průběhu září a října v Zámecké ulici v úseku mezi kapličkou a výjezdem na Chodovou Planou. Na opravu je z rozpočtu města vyčleněno přibližně 1,6 milionu korun.

„Mezi další investiční akce města je zařazena také rekonstrukce Železničářské ulice v rozsahu od kolejí po Tachovskou ulici. Dále budeme opravovat komunikaci v Pavlovicích od odbočky do vilek směrem k hájence,“ doplnila Martina Němečková a dodala, že další práce se přesunou do Fučíkovy ulice před kotelnu, kde vybudují nové schodiště a chodník. „Jedná se především o bezpečnost chodců. Opraven bude také chodník a rozšíříme parkovací stání před domem. Do oprav je zařazen i přechod pro chodce u bývalé budovy Triola,“ doplnila starostka.

Zástupci města Planá evidují i několik dalších nevyhovujících chodníků. Na ty je v současné době zpracováván projekt a opravy by měly začít nejpozději v následujících dvou letech. „Jedná se především o Wolkerovu ulici v úseku mezi ubytovnou a jednosměrnou ulicí. Další rekonstrukce se připravují v Karlíně, v ulici na Valech za obchodním domem, v Tachovské a Bezejmenné ulici. Například Tachovská ulice nemohla být zařazena do letošní rekonstrukce z důvodu kompletní uzavírky ulice v Sadové,“ uzavřela Martina Němečková s tím, že v letošním roce město Planá investovalo do rekonstrukcí chodníku a komunikací mimořádnou částku.

„V rozpočtu města je každý rok na investiční výdaje částka kolem čtyř milionů korun určená na opravy komunikací,“ konstatovala Němečková.