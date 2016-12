Nechtěla nikomu říkat ne, a tak Jitka Dlouhá napekla 52 kilogramů cukroví

Stříbro – I přes velké množství surovin a napečeného cukroví je to stále radost a koníček.

Jitka Dlouhá ze Stříbra rozhodně není žádný troškař a když peče vánoční cukroví, tak to prostě stojí za to. Letošní výsledek je 52 kilogramů vánočního cukroví.

Loni to bylo o poznání méně, ale i před rokem to bylo úctyhodných čtyřicet kilo. „No, letos je to o dvanáct kilogramů více, než vloni. Já prostě neumím nikomu říkat ne," řekla Deníku s úsměvem žena, která dokáže i přes to množství péct pro radost.

Její cukroví chutná zkrátka všem. „Každému od nás z rodiny to chutná i známým. A každý hned říká – že mi to také upečeš? No, když vidím, že z obsahu krabice, ve které sladké dobroty dostanou, mají radost, tak proč ne. Ráda napeču, já to mám už jako koníčka," usmívá se paní Jitka, která příští rok oslaví svoje šedesátiny.

Ta peče svým známým, přátelům, ale především prakticky všem rodinným příslušníkům z početné rodiny. A nejen vánoční cukroví. Z její kuchyně se velmi často line vůně připravovaných dortů, zákusků, řezů a dalších sladkých dobrot.

„Největší odměnou pro mě je, když obdarovanému chutná a chválí. Dělám to ráda, ale musím také říci, že mám hodného manžela, ten mi také rád pomáhá, namaže mi cukroví krémem nebo marmeládou," dodala Dlouhá, která prý letos na 17 druhů vánočního cukroví spotřebovala 15 kilogramů mouky. Vajíček, cukru a ořechů bylo podle jejích slov nepočítaně.

Martina Sihelská