Nejmohutnější borovice v republice má ulomenou větev a čaká ji kontrola

Lom u Tachova – Není na Tachovsku mnoho unikátů, které nesou prvenství v rámci celé republiky. Jedním z nich je borovice rostoucí na lesním ostrůvku uprostřed polí severně od Lomu u Tachova.

Tato borovice je totiž nejmohutnější strom svého druhu v České republice. V současné době má obvod kmene necelých pět metrů, ale také odlomenou silnou větev. „Je potřeba tam zajít a zjistit zdravotní stav stromu. Už jsem tam sice byl byl, ale chystám se na místo ještě s odborníkem, který stromům rozumí," řekl starosta Lomu u Tachova Aurel Ardeleanu. Právě na pozemcích Lomu borovice stojí.

Před sedmi lety byla vyhlášena jako památný strom. „Tím získala vyšší ochranu, než ostatní stromy," sdělila Ilona Gonová z Odboru životního prostředí města Tachova. Borovice se také dostala do do publikace Památné stromy Plzeňského kraje vydané také před sedmi lety. „Silný kmen se dělí do dvojice vzájemně propletených a místy znovu srůstajících větví. Koruna je ve spodní části velmi proschlá, ale nepravidelný tvar koruny je dosud živý," uvádí s tím, že do kmenu byly kdysi nějakými vandaly zatlučeny skoby a šrouby. Zda jedinečná borovice přežije další roky se uvidí také podle zjištění odborníka, který navrhne ošetření vzácného a památného stromu.