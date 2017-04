Než budou cloumat udicí, ještě to chvíli potrvá

Halže – Neděle, polovina dubna, čtyři hodiny ráno. K chovnému rybníku Místní organizace Českého rybářského svazu Tachov se do Halže sjíždějí první nadšenci rybářského sportu, aby z posledních zbytků vody odlovili rybí osádku, o kterou po celý rok pečovali.

Mladí, roční kapříci, odchovaní od embrya do velikosti několika centimetrů, poputují do rybářských organizací v rámci celého bývalého Západočeského kraje a podstatná část, zhruba patnáct tisíc „jednoročků“, rozšíří osádku dalších chovných rybníků, kde budou postupně dorůstat do velikosti, kterou požadují sportovní rybáři.

Přepravní nádrže, kádě s přítokem čerstvé vody, a vzduchová pumpa jedoucí na plné obrátky, vše bylo připraveno tak, aby úderem deváté hodiny vytáhli rybáři síť plnou ryb a s přepravou na místa určení se mohlo začít.

„Jsme čistě sportovní rybáři,“ říká ve chvatu, s tužkou a notesem v ruce, hospodář místní organizace Jiří Motyčka. „Děláme rybu pro sebe, jen pro svou potřebu, pro svoje sportovní revíry. Územní svaz má pod patronátem v podstatě celý bývalý Západočeský kraj, dnes zastoupený Plzeňským a Karlovarským krajem, takže se dá říci, že naší odchovanou rybu vyvážíme do dvou krajů na západě Čech,“ vysvětlil.

„Máme pětapadesát organizací a staráme se zhruba o pět set hektarů vod, ve čtyřech stech rybnících v obou zmíněných krajích,“ doplňuje tachovského hospodáře krajský hospodář, působící v plzeňském územním svazu rybářů, Jaroslav Vogl.

„Odchováváme tady kapříky, zhruba od vylíhlého potěru. Rok jsou tady, v našem chovném rybníku, teď je slovíme a odešleme v přepravních kádích do jiných vod, kde budou dále dorůstat. Někdy koncem května sem přivezeme ten nejmenší potěr, ten vysadíme a po roce, zhruba v tomto období, slovíme a rybky poputují podle rozdělovníku do dvou uvedených krajů. Pochopitelně nejen tam, ale hlavně do našich rybníků.“

Tachovská organizace je jednou z pětapadesáti v kraji, z nichž dvaapadesát je čistě produkčních. To znamená, že ryby odchovávají pouze pro sportovní rybáře, nikoliv pro komerční účely. Svoji potřebu pokryjí patnácti tisíci rybami a ostatní přenechají svým kolegům. Na okrese obhospodařují sedmnáct rybníků a v odchovu vlastních ryb jsou plně soběstační. Jak by také ne, když metráky malých rybek mohou putovat daleko mimo území okresu.

Samozřejmě, že tak jako všude, jsou i tady problémy. Zejména s predátory. To je v poslední době značně rozšířený jev, se kterým se rybáři potýkají nejčastěji. Volavka popelavá a kormorán velký. Zejména druhý v pořadí přidělává rybářům nemalé starosti. Denně spořádá až kilogram ryb a kde se mu podaří v hejnu navštívit chovný rybník, devastace je dokonalá. Přes celý rybník mají rybáři natažené dráty s vlajícími fábory, což je kromě vlastní obhlídky revíru zatím jediný způsob, jak alespoň částečně ptáky zaplašit.

„V okrese máme další tři chovné rybníky, kam teď kapříky rozvezeme. Tady se bude o ně dál pečovat až do velikosti, kdy budou způsobilí pro sportovní rybářství. Teď jsme naložili pro organizaci z Chebu a zbytek už bude pro nás. Odlovili jsme zhruba čtyřicet tisíc kapříků – jedno vědro pojme zhruba tři sta padesát kusů, krát počet věder, a známe výsledek,“ doplňuje své kolegy Vladimír Koníček.

Výsledek letošního odlovu chovného rybníka v Halži splnil očekávání. Ke škodám na chovu nedošlo tak zásadním způsobem, aby ovlivnil plány, které zdejší rybáři s rybami mají. Vzájemné hecování a vtipné hlášky patří mezi chlapy k běžnému koloritu. „Koukejte dolít vodu, jsou to ryby ne brambory“ a „když jí bude moc, tak ji vypiješ“ a jiná hesla, provázející atmosféru vzájemného počínání, byly i tady naprostou samozřejmostí. Pracovalo se, jak jinak, bez nároků na nějaké odměny.

Odhadem asi čtyřicet tisíc kapříků, kteří uvízli v odlovné síti, nebyl zase až tak veliký přebytek oproti plánům, ale potřeby to plně pokrylo. Vlastní, i ty kolegů. Teď se uzavře čap, rybník se přihnojí z důvodu tvorby výživného planktonu, a koncem května sem poputuje další násada, tentokrát nejspíš „dvouročáků“. A koloběh života mladých kaprů bude pokračovat. Zdejší rybáři jim dávají vše, co potřebují. Je to jejich láska k přírodě a rybám, je to jejich vášeň. Rybářství je sport, jemuž se věnuje hodně lidí. A aby mezi rybáři vládla po všech stránkách spokojenost, k tomu členové i funkcionáři místní organizace rybářského svazu přispívají měrou vrchovatou.

Oldřich Voráček