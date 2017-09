Nová deska kapely Neurotic Machinery se oproti předešlé liší skoro ve všem

Tachov – Za svých jedenáct let působení na hudební scéně se může kapela Neurotic Machinery bezesporu řadit mezi stálice scény na Tachovsku. Na své fanoušky rozhodně nezapomíná ani tento rok. Potěší je již pátým studiovým albem a několika dalšími aktivitami. Více již řekl kytarista Michal Šedivý.

Neurotic Machinery.Foto: bandzone.cz

Není to zas tak dlouho, co vyšlo vaše album Causality Principle. Co vás vedlo k natočení nového alba a v čem se proti tomu předešlému liší?

Causality Principle byla nahráná už na jaře 2014, ale kvůli průtahům ohledně prázdného postu zpěváka se vydání posunulo skoro o rok a půl. Takže, když jsme desku křtili v prosinci 2015, pomalu jsme opět začali cítit tvůrčí pnutí. V tuhle chvíli bych řekl, že nová deska se oproti předešlé líší skoro ve všem. Největších změn dostála rozhodně produkce, tam je ten posun nejmarkantnější.

Během posledního roku došlo v kapele k několika personálním změnám včetně odchodu druhého zpěváka. Projeví se to na novém albu hodně?

Jo, my jsme už poměrně známí tím, že rok co rok obměňujeme sestavu, a bohužel nás tento „nešvar“ postihnul i loni. Krom druhého zpěváka Faziho, není v kapele i baskytarista Aleš, jehož neortodoxní přístup k aranžování basových linek se určitě promítnul do nového materiálu. A to, že u mikrofonu zůstal jen navrátilec Ondra, řekněme značí jistý návrat k tradici. Takže, obdivovatelé starší tvorby a Ondry si přijdou jistě na své.

Kde se album nahrávalo?

Nahrávání jsme rozdělili na tři části. Bící se nahrávali u našeho starého známého, ve studiu Čmelák. Zbytek nástrojů, včetně zpěvů jsme pořídili ve vlastním domácím studiu. Finální mix a mastering pak proběhnul ve slovenském studiu Pul, kde například vznikl hit zpěvačky Lenny Hell.o. Takže taková malá trojkombinace.

Křest se uskuteční v hospodě U Vodníka. Proč zrovna toto místo?

Jelikož už nefunguje Garáž, byl Vodník jasná a jediná volba.

Mohou se během tohoto koncertu těšit návštěvníci na nějakou specialitu?

Speciálky necháme asi protentokrát u ledu. Určitě ale vytáhneme z klobouku nějaký (pro nás „zakázaný“) léty ošlehaný šlágry.

Krom nového alba a křtu je rozhodně zajímavou akcí také váš akustický koncert v prostorách světecké jízdárny. Jak k tomuto nápadu došlo?

Jak už to tak většinou bývá, vzniknul u piva. Přesně řečeno, tam se dala do pohybu jeho realizace. Ale s touto myšlenkou jsme už operovali delší dobu, jen jsme nevěděli, jak přesně to celé uchopit. Ve hře bylo několik variant.

Bylo hodně náročné předělat písničky do akustické formy?

Jelikož některé naše skladby jsou spletitější víc, než je zdrávo, nastalo několik momentů, kdy jsme se zapotili. Ale v globálu nám to šlo poměrně od ruky.

Jak náročné vlastně bylo koncert zařídit?

Zásadně nám v této věci pomohl místostarosta Petr Vrána, který bude taktéž jedním z hostů. Za to mu patří velký dík.V neposlední bychom tady rádi poděkovali i Městskému kulturnímu středisku města Tachova za vstřícnost!

Beze sporu budete první kapela z okresu, která má v plánu něco podobného. Na co se fanoušci mohou do budoucna krom akustického koncertu těšit?

Jsme si toho vědomi. Pevně věříme, že to ustojíme se ctí a nebude to první a poslední „rockový“ koncert v tomto objektu. Na co se můžou těšit…Na konci října budeme nahrávat poměrně netradiční videoklip, rýsuje se první zahraniční minitour a dost možná další koncert na neobvyklém místě…