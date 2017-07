Nová mateřská školka ve Stříbře bude, se stavbou se začne letos

Stříbro – Brzy to budou už dva roky, kdy se začal ve Stříbře více projednávat projekt nové mateřské školky. Od té doby již věci značně pokročily dopředu. A k přání všech k dobrému. Z Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, totiž byla pro účely výstavby uvolněna částka 45,7 milionu korun.

Vizualizace plánované mateřské školy ve Stříbře.Foto: XTOPIX architekti s.r.o., Praha

Díky dotaci tak bude postavena nová budova a školní zahrada odloučeného pracoviště Mateřské školy v ulici Prokopa Holého pro více než sto dětí s bezbariérovým přístupem.

Jak dodal starosta Stříbra Karel Lukeš, stavět by se mělo začít již v tomto roce. „V první polovině července by se mělo uzavřít výběrové řízení na zhotovitele stavby. Pokud se nikdo neodvolá a vše půjde podle plánu, v podobném termínu by se mohlo také začít stavět.”

Ve Stříbře vznikne školka, která nabídne jednu třídu pro 22 dětí do tří let a tři třídy pro 83 dětí od tří let s provozem delším než osm hodin denně. V současné době navštěvují předškolní děti ve Stříbře mateřské školy ve třech objektech. „Jeden je klasická školka, další dva objekty jsou bývalé vilky, které byly na mateřskou školu přestavěny,“ uvedl starosta. Jak již dříve vysvětlil, kapacita těchto tří zařízení je sice zatím dostačující, ale i přesto by nová školka přišla vhod. „K dispozici by nová školka mohla být na začátku dalšího školního roku. Tedy v září 2018. Pevně věříme, že se opravdu tak povede,“ dále řekl Karel Lukeš.