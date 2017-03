Nová ředitelka přimdského bazénu změny neplánuje

Přimda - Po měsících provizorního řešení mají Přimdská sportoviště novou ředitelku. Stala se jí Lucie Šperková a na post ředitelky usedla teprve nedávno, od začátku března.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

„Podmínkou výběrového řízení byla vypracovaná koncepce. Člověk, který přijde z venku ale vnímá spoustu věcí jiným pohledem, konkrétní nápady pak přicházejí až v provozu. Zatím se proto rozkoukávám a seznamuji s provozem,“ řekla Tachovskému deníku Lucie Šperková s tím, že v této chvíli za nejdůležitější považuje seznámit se s finančním rozpočtem a technických stavem přimdského bazénu který povede.

S novým vedením ale návštěvníci bazénu nemusejí očekávat žádné výraznější změny. Nová ředitelka je spokojená jak s nastavenou provozní dobou pro veřejnost, i ceníkem. „Myslím, že v této oblasti bazén funguje dobře a návštěvníci jsou spokojeni. O žádné změně proto neuvažuji,“ sdělila dále nová ředitelka a dodala, že příznivě zůstane pro návštěvníky nastavená i teplota vody, která v přimdském bazénu dosahuje o několik stupňů vyšší teploty, než například v tom Tachovském.

Po důkladném seznámením s provozem přimdského plaveckého bazénu ale přece jen některé kroky Lucie Šperková zvažuje. Především by chtěla přilákat nové návštěvníky a k tomu by mohla pomoct i větší propagace v blízkém okolí Přimdy. Zaměřit by se chtěla také na plavecké výcviky, které povinně navštěvují žáci základních škol.„Zatím jsem plavecký výcvik pro děti nabízet nemohli, nemáme plavčíka se speciálním kurzem pro výcvik plavání dětí. To chci v nejbližší době změnit. Po drobné personální změně nastoupí nový plavčík, který se k základnímu kurzu vyškolí i na plavčíka se zaměřením na děti,“ plánuje ředitelka. V nejbližší době by chtěla řešit i další bolest přimdského bazénu, kterou je nevhodně zvolená dlažba v interiéru budovy. Opatrnosti je třeba dbát především na schodišti vedoucí od šaten k bazénu a jeho bezprostředním okolí, které po namočení kloužou.

„Zvažujeme různé možnosti, od nanesení protiskluzového nano postřiku po částečnou výměnu dlažby. Dotazuji se u dalších bazénářů na zkušenosti s nano postřikem, zatím to ale vypadá, že nejsou moc dobré. Další možností je vyměnit alespoň část dlažby, může se ale stát, že jakmile do dlažby zasáhneme, budeme ji muset vyměnit kompletně,“ uzavřela Lucie Šperková.

Přimdský krytý plavecký bazén je v provozu už od roku 2000. Šestnáct let ho spravoval Josef Langmajer, který se ale minulý rok rozhodl smlouvu z městem neprodloužit. Město Přimda, které je jeho zřizovatelem proto opakovaně vyhlásilo výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Přimdských sportovišť. Dočasně byl jeho vedením a správou pověřen místostarosta Jiří Kadera.