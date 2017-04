Nové dopravní hřiště nebude sloužit pouze základním školám

Tachov – Středeční odpoledne se u Základní školy Zárečná neslo ve slavnostním duchu. Bylo otevřeno zcela nové dopravní hřiště, které patří k nejmodernějším v regionu.

Správcem areálu se stane Základní škola Zárečná, v jejímž sousedství hřiště vyrostlo. Přítomné děti řádně projely každou křižovatku, která se v areálu hřiště nachází.

Až na pár vjezdů do protisměru se jim rozhodně nedalo téměř nic vytknout. Žáci základní školy ale rozhodně nebyli jediní, kteří nešetřili nadšením. „V okrese nemá toto hřiště konkuretna. Není to pouze o tom, že se jedná o novostavbu, která je také kompletně vybavená. Jsou zde také terénní nerovnosti, které můžeme potkat v běžném provozu. Děti si tudíž mohou vyzkoušet rozjezdy z kopce, do kopce a podobné věci. Jsme zvyklí, že dopravní hřiště má podobu, že se na parkovišti namaluje čtverec, ve kterém je jedna křižovatka a jezdí se. Tady to ale tak není. Je zde několik druhů křižovatek a i zmiňované nerovnosti, což je podle mého to pravé ořechové,“ řekl tachovský starosta. Jak se dále zmínil, zájem o využívání nového hřiště se již začíná projevovat. „Už projevily zájem mateřské školy z Tachova. Do budoucna ale doufáme, že hřiště nebudou využívat pouze školy a školky z Tachova. Bylo by skvělé, kdyby sloužilo pro celý region.“

Nabízí se ale otázka, co bude s bývalým dopravním hřištěm, které se nacházelo v blízkosti autoškoly a bylo využíváno i dětmi ze škol a školek. „Toto hřiště slouží spíše jako pojízdné hřiště. Má výhodu, že se zabalí značky a může se přivézt kamkoliv. Tuto možnost některé školy využívaly. Možnost převozu je sice dobrá, ale i přesto se to nedá srovnávat s tímto novým dopravním hřištěm. Ale staré hřiště se bude jistě minimálně z poloviny využívat. Ať již pro potřeby blízké autoškoly, nebo na vypůjčení pro zájemce,“ osvětlil Struček.

Vzhledem k tomu, že nové dopravní hřiště není určeno pouze pro školy a podobné instituce, ale také pro veřejnost, je nutné mít nad ním dohled. „Uvědomili jsme si, že areál dopravního hřiště není pokryt žádnou částí městského kamerového systému. Proto přišlo na dohodu s městem o vytvoření speciální části pouze pro dopravní hřiště,“ řekl již dříve Deníku ředitel Základní školy Zárečná Zdeněk Hnát.

„Samozřejmě v první řadě je to bezpečnost celého hřiště. Bylo by velmi smutné, kdyby se tato novinka stala terčem vandalů. Kamery by tomu mohly zamezit. Jedná se ale také o bezpečnost samotných uživatelů hřiště. Vzhledem k tomu, že hřiště bude otevřeno i pro veřejnost, kamery budou také k dispozici, když by došlo k nějakému zranění,“ dodal na toto téma Struček. Hřiště tedy již v dnešních dnech kontrolují tři bezpečnostní kamery, které ovšem nejsou napojeny na městskou policii, nýbrž přímo na školní budovu. „V dnešní době již několik kamer využíváme. Nově se tedy ty, které budou dohlížet na dopravní hřiště, pouze připojí do našeho systému,“ vysvětlil ředitel školy.