Nové názvy ulic jsou platné

Tachov - Od prvního ledna vešly v platnost nové názvy celkem šestnácti ulic. Možnost vyměnit si v klidu doklady budou mít občané o víkendech.

Tachov, Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Nemalý rozruch v okresním městě vyvolalo téma změny názvů ulic. Podle plánu by se mělo v Tachově přejmenovat celkem šestnáct ulic. Tyto změny již nastaly. „Ano, od prvního ledna nového roku již platí změny, co se týče pojmenování jednotlivých ulic," řekl Deníku starosta Tachova Jiří Struček. Změna údajů v občanských průkazech se dotkne stovek lidí a tak čeká zaměstnance Městského úřadu opravdu náročné období. „Nutno ale říci, že změna nemusí být provedena ihned po přejmenování," dále uvedl tachovský starosta.

Jednou z hodně diskutovaných věcí ohledně změny názvů ulic byly také poplatky za výměnu dokladů. „Změny občanských průkazů a podobných věcí budou samozřejmě zdarma. Jedná se o vynucenou změnu, tudíž není možné po komkoliv požadovat jakýkoliv poplatek," dále uvedl Jiří Struček.

Další částí celého procesu změny názvů jsou také cedule. Vzhledem k tomu, že na jaře minulého roku město investovalo nemalé peníze do nových cedulí, toto téma mnoha občanům nadzvedlo mandle. „Víme dobře, že občané byli kvůli této věci naštvaní, ale ve výsledku žádná razantní výměna cedulí nenastane. Vzhledem k tomu, že se mění pouze názvy ulic a ne čísla popisná, někde bude stačit pouze doplnění, jinde se přejmenování vyřešení přelepením. Celá akce nebude zas tak finančně náročná, jak by se mohlo na první pohled zdát," vysvětlil Struček.



Výměnou dokladů si projde přibližně šest stovek obyvatel Tachova. I z tohoto důvodu Městský úřad speciálně upravil otevírací dobu, aby se celý proces uskutečnil bez zbytečných komplikací. Podle informací, které má Deník k dispozici by měla k normální otevírací době přibýt ještě sobota, která bude zaměřena speciálně na zmiňované téma. V čase od osmé hodiny ranní do dvou odpoledne by se na Odboru vnitřích věcí měla vystřívat přibližně padesátka lidí. Otevřen bude také o víkendu vyjímečně Odbor dopravy, kde bude možné upravit velký techničák. Tento akt by měl být podle informací rychlou záležitostí. To ovšem neplatí o občanských průkazech. Zde to bude běh na delší trať.



Město již oficiálními názvy naplní znění zákona číslo 227 z roku 2009, podle kterého by měly obce upravit názvy ulic, které nejsou po stavebních úpravách zcela jasné, případně jsou duplicitní. Z původních navrhovaných 17 ulic se změna dotkne 16, vyňata byla Zárečná. „V této ulici jsme konstatovali, že stavebně na sebe navazuje alespoň komunikacemi pro pěší, proto jsme ji nakonec do seznamu nezařadili," vysvětlil již dříve starosta. Oznámení této novinky nesla veřejnost s velkými rozpaky. „„Já bych to pochopil třeba v naší ulici," řekl Deníku jeden z čtenářů. „Bydlím v ulici Na Výsluní, jejíž druhá část na tu naši prakticky nenavazuje. Často musíme ukazovat třeba zásilkovým službám správnou cestu. Ale proč by se měly měnit názvy jinde, to moc nechápu," okomentoval v době vzniku prvních článku toto téma čtenář. Názor většiny se od té doby přiliš nezměnil. „Myslím si a budu si nadále myslet, že je to zbytečné. Lidé si už na ty názvy zvykly, myslím si, že Hasiči a podobné složky také. Alespoň že výměna dokladů bude zdarma. Byl by vrchol za ní ještě platit," řekl jeden z místních.