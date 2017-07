Nové parkoviště v Kostelci

Kostelec – Obec Kostelec připravuje další novinku pro své občany a návštěvníky. Tentokrát se jedná o nové parkoviště, které se nachází za kulturním domem.

„Jednalo se o nevyužitou parcelu. Již dříve jsme plánovali, že by se zde mohlo udělat takové menší parkoviště určené především pro návštěvníky a zaměstnance obecního úřadu a místního občerstvení.

Nově je tedy k dispozici sedm nových parkovacích míst. Celkově vyšlo toto nové parkoviště na bezmála tři sta tisíc korun,“ řekl Deníku starosta Kostelce František Trhlík.Jak dále kostelecký starosta dodal, nové parkoviště má zároveň funkci okrasnou.

„Jsou zde takové zálivy a navíc je vše osázeno zelení. Nejedná se tudíž o pouhou betonovou plochu, ale je to vlastně hezké parkoviště,“ dodal František Trhlík a ještě se rozmluvil o poloze nového parkoviště v Kostelci: „Možná by bylo praktičtější přímo před budovou kulturního domu a obecního úřadu, ale to se nám dělat nechtělo. Každá možná zeleň je dobrá a ničit jí kvůli parkovišti není úplně dobré. Navíc podobná parkoviště ani podle mého názoru na náš krásný venkov nepatří,“ uzavřel Trhlík.