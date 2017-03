Nový závod přinese dalších dvě stě pracovních míst

Ostrov u Stříbra – Když společnost KION před více než rokem otevírala v průmyslové zóně v Ostrově závod na výrobu vysokozdvižných vozíků, jednalo se o jeden z nejmodernějších závodů svého druhu v centrální Evropě.

Moderní závod vychrlí dvanáct tisíc vozíků ročněFoto: KION

Ale zdaleka to není poslední investice této nadnárodní společnosti v Panattoni Parku Stříbro, jak se průmyslová zóna jmenuje. V sousedství stávající haly začíná vyrůstat další výrobní závod.

A jeho vybudování předpokládá vytvoření 200 nových pracovních míst v průběhu dvanácti měsíců.

„Společnost KION Group staví v Česku nový závod na výrobu dopravníkových systémů Dematic, nedávno převzaté značky, která se specializuje na automatizované systémy a automatizaci. K stávající hale KION Stříbro, vyrábějící vysokozdvižné vozíky, tak přibude ještě jedna s rozlohou 23 000 metrů čtverečních na produkci automatizovaných dopravníkových systémů,“ potvrdil PR manažer Petr Dušek.

Koncern plánuje do nové haly celkově investovat kolem sedmi milionů eur (což je téměř 200 milionů korun). Výstavba by měla skončit ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Výroba by se mohla rozběhnout v první polovině roku 2018. V novém závodě najde práci kolem 200 lidí.

Hala bude pro evropský trh vyrábět dopravníkové systémy, přesněji moduly pro automatizované skladovací systémy Dematic. Tyto rozmanitě kombinovatelné moduly s širokým spektrem funkcí lze přizpůsobit přesně podle příslušných požadavků zákazníka. „Nový závod momentálně svědčí o mimořádném pokroku, který jsme udělali v rámci integrace značky Dematic do rodiny KION,“ řekl předseda představenstva společnosti KION Group Gordon Riske.

Kromě Ostrova má KION Group ještě závod v Českém Krumlově. V Česku zaměstnává 1200 lidí.