Novým místostarostou Tachova je Petr Vrána

Tachov – Hodně netradičně začalo pondělní veřejné zasedání zastupitelstva města Tachova. „I přes původní program musím požádat o změnu, vzhledem k dopisu, který jsem dostal," nakousl celou situaci starosta Tachova Jiří Struček.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Jak dále vyšlo najevo, celá věc se týkala rezignace stávajícího místostarosty Tachova Václava Svobody. Jak tachovský starosta vysvětlil, hlavním důvodem tohoto kroku je především zdravotní stav. Před zastupitelstvem tak stála otázka zvolení nového místostarosty. Na tento post byl navržen pouze jeden kandidát, který byl nakonec i zvolen. V poměru šestnácti souhlasů, jednoho nesouhlasu a dvou nevyjádření se novým místostarostou Tachova stal ředitel Sportovišť Tachov Petr Vrána.

"Samozřejmě ideální by bylo, když by pan Svoboda dotáhl celé volební období, ale důvody kvůli kterým odchazí mají přednost. Proto jsem po dlouhém zvažování na tuto nabídku přistoupil. Sice se jedná o poměrně krátké období, přesně řečeno rok a půl do dalších voleb, ale rozhodně mě nečeká nic lehkého," okomentoval své zvolení Vrána.

Jak dále Deníku potvrdil, bude zastávat post uvolněného místostarosty. „Nedokáži si představit, že bych vykonával takovéto dvě funkce najednou a dobře. Objem práce v mém původním zaměstnání byl obrovský, zde bude také mnoho práce. Dá se říci, že neexistuje způsob, jak tyto dvě práce skloubit."

Jak již bylo řečeno, Petr Vrána doposud zastával funkci ředitele Sportovišť Tachov. Zvolením zástupce na jeho funkci se bude rada zabývat na nejbližším zasedání. Podle předběžných plánů by se jednalo o prazitimní řešení po zbytek volebního období. „Změna to bude určitě velká. Problematika je sice podobná, ale objemově je to úplně jinde. Dál jsou zde i taková témata, která jsou úplně jiná, než jsem řešil ve své stávající práci. Bude to dřina, ale i výzva," dále okomentoval toto téma nový místostarosta. Pokud voliči nerozhodnou jinak, Vrána by měl na místě místostarosty Tachova zůstat do dalších voleb. Poté by se měl opět vrátit na místo řiditele Sportovišť Tachov.

I přes fakt, že odvolání funkce bylo přáním samotného Václava Svobody, neobešel se tento akt bez emocí.

Bývalý místostarosta pracoval na tachovském městském úřadu více než osmnáct let. I proto mu zastupitelstvo přiznalo finanční dar ve výši dvou měsíčních platů. „Hlasování se nezúčastnil ubrečený Svoboda," řekl sám o sobě s dojetím bývalý místostarosta. I přes to, že ve své funkci končí, tak úplně se s děním na úřadu Václav Svoboda nerozloučí. „Jak již bylo řečeno v dopise, pan Svoboda nadále zůstane právoplatným členem zastupitelstva. I nadále se těšíme na další spolupráci, která jistě potrvá mnoho dalších let," řekl na toto téma Struček. Sám Václav Svoboda se ke svému odchodu z pozice místostarosty jakkoliv vyjádřit nechtěl.