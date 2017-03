O životě námořního důstojníka vyprávěl tachovský rodák

Tachov – Domů do České republiky, se dostane maximálně na čtyři měsíce v roce. Většinu roku brázdí na nákladní lodi moře. Jeho zatím nejvzdálenější cesta byla do Indonéské Jakarty.

Petr Sovič, námořní důstojník a tachovský rodák, přijel vyprávět vážné i nevážné cestovatelské příběhy posluchačům do klubu Sedmdesátka v Tachově. Během přibližně dvouhodinového setkání se zajímavým hostem se posluchači od Petra Soviče dozvěděli i to, proč je pro každého námořníka důležité mít se kam vracet. „Pro každého námořníka jsou nejdůležitější ženy. Právě proto jsou ale v posádce výhradně muži, na celou loď je nás dvanáct námořníků. V běžném životě se bez nich neobejdeme, na palubě by to s nimi ale asi nedělalo dobrotu,“ zahájil humorně své vyprávění námořní důstojník a usmíval se přitom na maminku s babičku, které si jeho vyprávění přišly také poslechnout. To už ale organizátor setkání Karel Johana pokynul směrem do publika a naznačil, že nejen maminka, ale i přítelkyně je tím, co každého námořníka láká zpět do svého domova.

Petr Sovič v průběhu večera vyprávěl o každodenním životě námořníka, o svých začátcích ale i o tom, jak složitá je cesta k hodnosti námořního důstojníka. „Po neúspěšném studiu vysoké školy v Plzni jsem se rozhodoval, co budu dál dělat a všiml si inzerátu na námořníka. Studoval jsem námořnickou školu v Bratislavě a polském Štětíně. Kritéria pro přijetí složitá nebyla, nejdůležitější je výborný zdravotní stav a maturita,“ řekl námořní důstojník a po společné písničce zájemcům vysvětlil, že na lodi nebývá lékař a cesta na moři může trvat i deset dnů bez zastávky v přístavu. „Když se stane úraz nebo někdo vážně onemocní, je to problém. Musí pro něj přiletět vrtulník, je to složité a dlouho to trvá,“vysvětlil Petr Sovič.

V druhé části večera se posluchači dozvěděli zajímavosti ze života námořníka a například i to, že také námořníci trpí mořskou nemocí, loď už se neřídí pomocí kormidla, ale joystickua a minulostí jsou i papírové mapy.

Vyprávění Petra Soviče posluchači ocenili velkým potleskem a organizátor setkání Karel Johana pozval všechny příznivce na další Zpívánky opět za měsíc. Hostem bude Václav Holub.