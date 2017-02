Obchodníci se bojí, že jim zákazníci odejdou

Tachovsko – Zvýšené náklady, stres a zdržování s tiskem účtenek. To očekávají oslovení maloobchodníci z Tachovska, kterých se týká druhá vlna elektronické evidence tržeb (EET).

Pokladna EET. Ilustrační foto. Foto: ČTK/David Taneček

„Náklady na zavedení EET jsou pro mě minimální. V podstatě používám už teď všechno, co budu potřebovat od prvního března. Na obchodě mám počítač s internetem a program, který mi automaticky tiskne účtenky. Firma, která počítače spravuje nabídla, že mi systém EET do počítače nainstaluje. Až při instalaci jsme ale zjistili, že dokáže spolupracovat až s operačním systémem Windows 7 a vyšším. V podstatě je tedy nákladem celý počítač, i když jsem chtěl stejně časem koupit nový. Co mi ale vadí je, že to k ničemu není. Kdo bude chtít podvádět, tak to bude dělat dál a cestu si najde. Je to jenom další zbytečná zátěž pro nás malé živnostníky,“ řekl Tachovskému deníku majitel zahradní techniky a servisní pracovník Tomáš Radocha.

Zbytečné papírování vadí i majiteli rychlého občerstvení v obchodním domě Kaskády v Tachově. „Elektronická evidence tržeb mi vadí, je to hlavně zbytečná administrativa navíc. Nevím jak budu stíhat vařit a vydávat účtenky, když jsem tu sám. Přes oběd přijdou lidi, chtějí rychle, rychle uvařit oběd a já už takhle nevím kam dřív skočit.“

Obavy ze zavedení EET sdílí i majitelka zdravé výživy v Tachově. „Jenom pořízení pokladny mě stálo devět tisíc a to rozhodně nebyla nejdražší. Další náklady jsou v účtenkách, jeden kotouček přijde na dvacet pět korun a kolik jich za měsíc vypotřebuji, to opravdu zatím nevím. Také se bojím ztráty části zákazníků, protože ne každý je ochoten chápat, že se také teprve s programem učím. Popravdě moc nechápu další zavádění tohoto systému, už takhle je papírování na nás hodně. Měli by si uvědomit, že drobní podnikatelé většinou nekradou a zaměřit se na ty velké, kde jim utíkají miliardy. Připravená na EET ale jsem a uvidíme co to přinese,“ řekla majitelka obchůdku Alexandra Stručková.