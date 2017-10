Obecní úřad v Kostelci by měl být přestěhován do dvou let

Kostelec – Jedním z největších projektů v obci Kostelec je stále přesunutí obecního úřadu. Jak jsme již informovali, z původních prostor nacházejících se nad místní hospodou a společenským sálem by měl být obecní úřad nově umístěn v prostorách nedaleké knihovny.

Ilustrační fotoFoto: ČTK

Po necelém roce od první zmíňky se již věcí začínají dávat do pohybu.

„Hotov je již projekt na celé přesunutí a další změny v budově. Nyní se čeká na stavební povolení. Kompletně hotovo bychom mohli mít v roce 2019,“ sdělil Deníku nové informace starosta Kostelce František Trhlík.

Budova by do budoucna rozhodně neměla sloužit pouze jako obecní úřad. V horních patrech by se měla nacházet zasedací místnost, archiv a různé spolkové místnosti. Podkroví může do budoucna sloužit k bydlení. Velkou výhodou zde bude boční vchod, který by mohli případní nájemníci využít, aniž by procházeli obecním úřadem a dalšími místnostmi. Nezapomíná se ani na knihovnu. Přesune se do jiných prostorů, ale v budově zůstane.

Jak starosta dále zmínil, zvážena je i možnost využití využití prostor nad hospodou. „Zasedací místnost by zde zůstala, aby mohla sloužit například různým spolkům. Co se kanceláří týče, ty budou nejspíše využity jako krizový byt. Používali by ho například pracovníci dělající v obci. Pokud by ovšem nějaká rodina potřebovala bydlení, byl by byt okamžitě připraven k použití.“

Přípravy na stěhování nejsou rozhodně tím jediným, co se do dalších měsíců a let na Kostelecku chystá. V plánu je také zateplení a další opravy všech panelových domů v obci či rozsáhlá rekonstrukce náměstí v nedalekém Ostrově. „Mělo by se jednat o opravdu rozsáhle práce. Výhodou ale jistě bude, že náměstí bude uděláno de facto na klíč,“ řekl na závěr kostelecký starosta. O zmiňovaných projektech budeme více informovat v nejbližší době.