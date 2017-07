OBRAZEM: Historická vozidla se zastavila v Černošíně

Černošín - Historická vozidla měla v sobotu vyjížďku po Tachovsku, start byl v 10 hodin v areálu pivovaru Chodovar v Chodové Plané, odkud se vozy postupně přemístily směrem na Planou, Brod nad Tichou a zastavily se na černošínském náměstí, kde je náhle přepadla dešťová přeháňka.

Trasa pak pokračovala na Kokašice, Lestkov a zpět do Chodové Plané. Vyhlášení výsledků se pak konalo v prostoru Arniky pod kolonádou v Mariánských Lázních. Všude po cestě měla kolona vozidel mnoho příznivců a fotografů. "Nemohla jsem si to nechat ujít, i když mají zpoždění, navíc jim tu teď ještě začalo pršet. Jsou to krásné kousky, zaujal mě vůz, který měl dokonce dřevěná kola. Pěkná podívaná," uvedla Jiřina Oberdörferová Honomichlová z Černošína.



Martina Sihelská