OBRAZEM: Hubertova jízda je odměna za celoroční práci

Kladruby – Na počest svatého Huberta jeli v Kladrubech tradiční Hubertovu jízdu.

Dětští návštěvníci koňské farmy se tam o tomto víkendu loučily se sezonou. Jezdeckou soutěž pořádá majitel farmy Emil Kraus.

„Jízdu pořádáme každým rokem. Dělá se na počest svatého Huberta, který je patronem jezdců a lovců, vždy na závěr sezony. My to ale děláme dvakrát po sobě. Jeden termín máme pro děti a druhý je pro dospělé. Ti pojedou v sobotu 7. října,“ informoval majitel Ponyfarmy a doplnil, že dětská Hubertova jízda je rozdělená do více skupin podle zdatnosti jezdců.

„Ráno jely předškolní děti s vodičem a odpoledne máme další dvě jízdy. Po úvodním nástupu na dvoře zatroubí trubač a účastníci vyrazí na hon,“ doplnil pořadatel.

Na úvod Hubertovy jízdy se seřadí jezdci na koních, každý z nich dostane rozetu a připije si na zdraví. Součástí skupiny je i takzvaná liška. „Lišku ale děti nehoní, je to symbolika, která k Hubertově jízdě patří. Nám jde především o bezpečnost dětí, ale i koní – hlavní je, aby se nikomu nic nestalo. Vyjížďka tak nevede žádným nebezpečným terénem a je klidná. V čele jde takzvaná liška. To je člověk, který má na rukávu připnutý liščí ohon a účastníci jej nesmí předjet. Abychom závod trošku zpestřili, po návratu jezdců do dvora schováme liščí ohon, a jezdec, který ho najde, dostane o jednu odměnu navíc. Sladká odměna je ale přichystaná pro každého,“ zakončil Emil Kraus.