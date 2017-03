OBRAZEM: Krásy Mexika v plánské cukrárně

Planá – Galerie v cukrárně U Kostela v Plané přivítala další zajímavou výstavu. Tou je soubor snímků s názvem Přírodní krásy Mexika očima Sinai Solis.

Jak již samotný název napovídá, v galerii jsou nyní k vidění zajímavé snímky z Mexika. Jedná se například o fotografie mayských pyramid, významných archeologických nalezišť, či různých tradic mexického folkloru, které účastníky vernisáže upřímně zaujaly. Nechyběly ani snímky známé hory Popocatépetl.

Zajímavostí vernisáže rozhodně byla i přítomnost samotné autorky, Sinai Solis. Ta nešetřila úsměvy a přívětivým přivítáním každého návštěvníka. Hladkému a příjemnému průběhu vernisáže tak nakonec nezabránila ani menší jazyková bariéra. Sama autorka byla z účasti nadšená. Jak řekla s humorem při proslovu, Planou si vybrala kvůli mnoha článkům ve světových novinách. „Pravda je trochu jiná. Planá byla první město, které jsem v České republice viděla a chvíli v něm bydlela. Poté jsem se přestěhovala do Prahy. Ale pořád to zde mám velmi ráda. Když jsem se doslechla o této galerii v cukrárně, hned mě napadlo, že by se zde mohla udělat taková menší výstava. Jsem ráda, že se to povedlo,“ řekla Sinai Solis. Jak dále zmínila, v Česku žije již sedm let. „Tedy teď ne úplně. Mnoho času trávím v Německu, ale sem se vždy velmi ráda podívám.“

Výstava Krásy Mexika očima Sinai Solis bude v cukrárně U Kostela k vidění po dobu jednoho měsíce. Jak již majitelé prozradili, navazovat by hned měla další výstava.