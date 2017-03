OBRAZEM: Ministryně Valachová navštívila Tachovsko

Planá/Tachov - Ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila v úterý odpoledne Tachovsko. V doprovodu hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda její první kroky směrovaly do Dětského domova Čtyřlístek v Plané.

Po uvítání od ředitele Jiřího Kotschyho a dalších zaměstnanců domova si ministryně prohlédla prostory zařízení. Při setkání s rodinnými skupinkami ji zajímaly i otázky, jak se dětem v domově žije a jakou pro sebe plánují budoucnost. Setkala se také s mladými matkami s dětmi, které v dětském domově žijí a zajímala se o problematiku jejich dalšího profesního i soukromého života.

Plzeňský hejtman Josef Bernard při uvolněném rozhovoru s dětmi zavzpomínal i na své dětství, strávené v Plané a na sedm neradostných let při výuce na klarinet. Po skončení prohlídky dětského domova se Kateřina Valachová společně se svým doprovodem rozloučila a její cesta po Tachovsku pokračovala do praktických dílen v Oldřichově, které k praxi využívá Střední průmyslová škola Světce. Odsud zamířila na besedu s občany do sportovní haly v Tachově.