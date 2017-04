OBRAZEM: Na Krasíkově se vítalo jaro

Krasíkov - Jednou z největších velikonočních akcí na Tachovsku bylo bezpochyby vítání jara na Dvoře Krasíkov. Již od ranních hodin začaly do prostor proudit desítky, později stovky návštěvníků.

Tradiční vítání jara ve dvoře Krasíkově se také letos neslo v duhu trhů, pletení pomlázek,výrobyřehtaček a především vypuštění kůzlat do venkovního výběhu. "Lidí přišlo tak akorát, podobnějako loni. Jsmerádi, že se vypršelo už včera dnes je poměrně pěknéFoto: Deník / Hříbal Antonín

"Vítání jara pořádáme asi po páté a už se z toho stala poměrně tradiční akce. Jedním z hlavních bodů je vypouštění kůzlat zpět do venkovních ohrad. Rozhodně to ale není jediný bod programu. Návštěvníci se mohou také podívat do Amálčiny mýdlárny, nebo se těšit na další dobrovolný program," řekla Deníku během průběhu akce projektová manažerka Libuše Sittová.

Příchozí se tak mohli dočkat například tradiční muziky a mnoho dalšího. Opomenout se rozhodně nedají ani všudypřítomné trhy, z kterých si mohli návštěvníci odnést například med, různé sirupy, drobné dekorace, či si sami mohli uplést pomlázku. "Až na jednoho účastníka jsou všichni dnešní trhovci čistě regionální," dále řekla Sittová.

Na Dvoře Krasíkov si během sobotního odpoledne si opravdu našel každý to své. Děti byly nadšené ze všudypřítomných zvířat, či z výroby pomlázek a řehtaček. Dospěli velmi ocenili především již zmiňované trhy, ale i velmi chutné občerstvení. "Rozhodně zde nejsme poprvé. Vítání jara je náš již tradiční výlet. Vždy si tento den velmi užijeme," řekli jedni z návštěvníků sobotního Vítání jara.