OBRAZEM: Na Sycheráku létaly sekery vzduchem

Sycherák – Vyhlášené rekreační středisko na Tachovsku se o víkendu stalo dějištěm poměrně neobvyklé sportovní soutěže, při níž dvoustranné sekery doslova létaly vzduchem. Šlo o třetí ročník hodu sekyrou na dřevěný terč.

I přes nepřízeň deštivého počasí se naplnilo očekávání organizátorů. „Přihlásilo se nám jedenáct soutěžících, deset mužů a jedna žena. Jeden z aktérů přijel až od Brna,“ uvedl organizátor České sekery 2017.



Sobotní soutěž byla zároveň i kvalifikačním závodem, kdy první tři postoupili do republikového finále, které se odehraje na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.

Mezi nejlepšími házeči sekyrou byl Oldřich Elis. Přijel až od Brna a hodu sekerou se věnuje už přes patnáct let. „Cílem každého soutěžícího je trefit se co nejblíže středu terče, který má pět mezikruží po deseti centimetrech. Hází se ve třech kolech po dvanácti hodech,“ popsal pravidla soutěže s tím, že je možné získat maximálně sto osmdesát bodů. Na evropských či světových soutěžích se pak dosahuje i přes sto sedmdesát bodů. Jak nám Oldřich Elis řekl, on na soutěži už dosáhl 161 a v tréninku 174 bodů.Oboustranná sekera jako sportovní nářadí se dá pořídit od dvou do pěti tisíc korun. „Já házím švédskou ručně dělanou sekerou. Topůrko je dělané z bílého kanadského ořechu. Jde o vůbec nejkvalitnější násady, které mohou být,“ dodal soutěžící.