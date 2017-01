OBRAZEM: Silvestrovská vyjížďka na koloběžkách i kolech

Tachov - Rekordních sto dva účastníků a také jeden pes se na Silvestra vydalo na kolběžkařskou a cyklistickou vyjížďku.

Ta vedla z Tachova přes zámecké nádvoří do Světců a dále k přehradní hrázi nádrže Lučina. Zpět se většina účastníků vydala kolem přehrady do Tachova, kde organizátoři měli pro kolaře a koloběžkáře připraveno opékaní buřtů a svařák. Z prvního ročníku, kdy jelo několik účastníků, se letošní sedmý ročník výrazně rozrostl co do počtu jezdců. „Jelo asi dvacet pět koloběžek, ostatní kola, celkem sto dva přihlášených. Už je na čase zvážit, zda příští ročník bychom nevyjížděli z Rychty, kde je větší prostor a lepší zázemí pro účastníky," okomentoval organizátor Zdeněk Černý. Akce se jela za příznivého slunečného a mrazivého počasí.