OBRAZEM: Svojšínští slavili Den země úklidem, v Tachově procházkou

Svojšín/Tachov – Mezinárodní Den země si připomněly některé obce na Tachovsku.

V Tachově začaly oslavy Dne země na náměstí sběrem hliníku. Poté se účastníci vydali na procházku Knížecí alejí přes Mohylu do genového sadu, kde se mohli občerstvit.Foto: Deník / Hohlová Jaroslava

Ve Svojšíně mají tento den spojený s úklidem příkopů podél silnice vedoucí na Stříbro. I přes nevlídné počasí se v sobotu na návsi sešlo několik dobrovolníků, kteří se s plastovými pytli vydali sbírat poházené odpadky, prázdné plastové láhve, igelitové pytle a další nepořádek. „Jezdíme sem uklízet pravidelně, to co tady vidíte vyhodili řidiči za jeden rok,“ ukázal místostarosta Svojšína Tomáš Petráň na stoku plnou odpadků a dodal, že letos je úklid trochu složitější. „Příkop v minulém týdnu projeli silničáři, kteří ho vyhloubili,“ usmál se. Nasbírané plastové pytle dobrovolníci při své cestě podél silnice snesli do obce, kde je naložili na připravený vozík. „Ještě se nestalo, že bychom ho nenaložili plný. Když skončíme, odpadky odvezeme na skládku,“ dodal místostarosta.

Odlišně slaví Den země v Tachově. Přibližně padesátka účastníků se nechala vylákat na procházku spojenou s jeho oslavami. Tachovští ochránci přírody touto formou již tradičně pořádají oslavy svátku.

Trasa sobotního pochodu vedla z tachovského náměstí Knížecí alejí přes památník na Vysoké a končila v genovém sadu. Při organizované vycházce skupiny s průvodcem se účastníci dozvěděli o zajímavostech na trase a mohli si ověřit své znalosti z oblasti ochrany přírody.

Na startu bylo už tradičně možno odevzdat nasbíraný hliník. „Pravidelně se nám sejde sto až sto padesát kilogramů hliníku. Ten poté odvezeme do sběrny,“ řekl Deníku organizátor akce Jiří Krupička. Asi dvouhodinová trasa vycházkou účastníky zavedla do genovém sadu, kde se mohli ohřát u rozdělaného ohně. „Připravené bylo posezení u ohně, občerstvení, včetně nezbytného opékání buřtů a nechyběly ani kytary a zpěv,“ doplnil organizátor.