OBRAZEM: Večer neměl chybu. Nadšeni byli i tanečníci z Německa

Studánka – Atmosféra letošního ročníku country bálu ve Studánce byla vskutku parádní. Do posledního místa zaplněné prostory kulturního domu určené k sezení byly po většinu večera prázdné. Příchozí, aniž by stačili usednout, ve víru tance dávali průchod svým emocím, aby vyjádřili svou vášeň ke country tancům, která je rok co rok přivádí nejen do těchto míst.

Country, to je jejich život. Taneční skupina, která nemá jméno, působí ve Studánce už několik let. „Jezdíme sem už pár let a bez Studánky si nedokážeme realizaci svého zájmu představit,“ říká s neskrývaným nadšením Bohumil Klíma. „Máme jediný, společný zájem, a tím jsou country tance. Jsou nás tři desítky a za těch sedm let, co fungujeme, stále přibývají další zájemci. Děláme to, co máme rádi, nemáme žádné dotace. Desetitisíce na tachovské sály nemáme a tady ve Studánce je, díky vedení zdejšího úřadu, ohromné zázemí. Dáváme prostor každému, kdo se k nám přidá. Jsme většinou Tachovští, ale jsou mezi námi tanečníci z různých koutů okresu. Jezdíme si sem zatančit nejen v době konání akcí, jako je tato, ale i když trénujeme. Máme nacvičeny desítky figur, jsme výborná parta a to, co děláme, děláme s obrovským zaujetím.“

To, že pan vedoucí taneční skupiny nemluvil do větru, bylo vidět po celý večer. Dvě hudební tělesa, Bikers Band a Piková dáma, hrála tak, jak nebývá zvykem. Bez přestávek a nezbytného ladění. Pokud si muzikanti šli dát „po kalíšku“, zazněly sálem americké originály z CD přehrávačů, a tak zkrátka nebylo minuty, aby parket zel prázdnotou.

Tanečníci z Chebu, Mariánských Lázní, ale i ze sousedního Německa se bavili náramně. „Opravdu nádhera,“ vyjádřila nebývale plynou češtinou za všechny své kolegy Michaela Flenz z Tirschenreuthu. „Moc se nám tady líbí. Je obdivuhodné, že tady máte dvě hudební tělesa, která se ve hraní střídají a taneční produkce je velmi pestrá. To u nás nemáme. Většinou tančíme při reprodukované hudbě a desítky nacvičených figur, jako u vás, se také netančí. Ale váš styl je milý a zábavný a každý, kdo ho vyzkouší, musí projevit radost.“ Jak dále doplnila, v Tirschenreuthu taneční skupinu nemají. Jezdí ale do Weidenu, kde mají zázemí a výborné podmínky.

Jaký má pocit z průběhu večera, jsme se zeptali duše studáneckého dění, starostky Ireny Zapletalové. „Jako vždycky, báječný,“ prohlásila se smíchem a bylo vidět, že se baví ohromně. „Country, to je i pro mě srdcovka. Ve skupině jsem také tancovala, a protože toho času je čím dál méně, nemohu se tomu plně věnovat. Ale na parketu jsem nechyběla. Tu partu lidí mám úžasně ráda. Ještě před časem nebyla tato akce veřejná. To jsme zavedli až poslední léta.“

Návštěvnost jedinečná. Bufet s gulášem a řízečky jel na plné obrátky. Všichni se bavili. Country je zkrátka jejich svět, a dali to jasně najevo. Stylové oblečení tanečníků, projevy přátelství lidí všech věkových skupin a zájmů, zkrátka večer, jak má být. Chybělo pouze mládí. Má jiné zájmy, preferuje odlišný styl hudby. Jenže Country Dance ve Studánce, jak zněl oficiální název akce, to v ničem neovlivnilo.

„Letošní ročník máme zdárně za sebou,“ zněla slova na rozloučenou z úst paní starostky. „Bylo to opět mimořádné, máme bezpochyby, na co vzpomínat“.

Oldřich Voráček