OBRAZEM: Zdobili si perníčky na Velikonoce

Stříbro – Velikonoční perníčky si zdobili zájemci v Domě dětí a mládeže ve Stříbře.

Akci už osm let připravuje vedoucí včelařského kroužku ve Stříbře Oldřich Koubek. „Děláme dva kurzy ročně, na Vánoce jeden, to chodí více lidí, zdobí se chaloupky, ozdoby, na Velikonoce pak druhý. To zase děláme zajíčky, košíčky, vajíčka a podobně. Perníky nám peče Štěpánka Vrátníková. No a co si lidé nazdobí, to si ak nesou domů,“ uvedl Koubek.

Ozdobit si perníčky přišla i Petra Šmídková. „Já na ty kurzy chodím pravidelně, teď na Velikonoce zdobíme barevněji než na Vánoce. Pro mě je to příjemně strávené odpoledne. I dceři se tu líbí,“ říká maminka.

Šestiletá Emička Šmídková i trochu ochutnávala. „Je to sladká poleva. Dělala jsem si zajíčka, košíček. Vezmu si to domů, něco donesu babičce a něco si schovám na Velikonoce,“ usmívala se dívka.

