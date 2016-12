Ohňostroje na Silvestra nevadí, městské vyhlášky s nimi počítají

Tachovsko – Některá města totiž mají vyhlášky upravující používání zábavní pyrotechniky. Speciálně pak v centru.

Ohňostroj, Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Tato vyhláška opravdu existuje. Jedná se o to, že případné ohňostroje musí dopředu nahlášené. Co se ale oslav nového roku týče, zde samozřejmě platí výjimka. Zrovna na silvestra to opravdu nejde uhlídat a byla by hloupost zakazovat tuto oblíbenou zábavu," řekl Deníku starosta Stříbra Karel Lukeš.

Podobně na tom je i okresní město, které v této vyhlášce před nedávnem dělalo několik změn. „Podobných vyhlášek zde bylo již několik. V té nejnovější se změnila především různá názvosloví. Ale jak to u vyhlášek bývá, Silvestr je samozřejmě výjimkou. Odpališť jsou stovky a na různých místech po celém Tachově. Navíc se vlastně jedná o takovou novodobou tradici. Osobně si myslím, že pokud se takovéto větší ohňostroje konají pouze na Silvestra, dá se to vydržet," uvedl tachovský starosta Jiří Struček.

Dá se říci, že první změny kvůli vyhlášce nastaly již v létě. A to největší novinkou letošních Historických slavností, změnou odpaliště ohňostroje. To se nově nacházelo na vrchu Vysoká. „Vyhláška sice nebyla ještě schválena, ale i tak jsme odpaliště již přesunuli," vysvětlil již dříve Struček.

Vypadá to tedy, že se silvestrovskými oslavami a ohňostroji s nimi spojenými by neměl být problém. Jak se ale shodují oba starostové, horké chvilky začínají vyhlášce po zbytek roku. Najít případného tvůrce ohňostroje je téměř nemožné.

„Pokud se objeví neohlášený ohňostroj, tak k němu městská policie samozřejmě ihned vyjíždí. Většinou to ale dopadá tak, že při příjezdu je již dávno po ohňostroji a usvědčit případného strůjce je prakticky nemožné," na závěr vysvětlil Lukeš.