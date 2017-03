Park by se měl změnit k nepoznání

Stříbro – Nemalou radost v obyvatelích Stříbra vyvolala instalace další části zábradlí v místním parku. „Jedná se o druhou fázi instalace nového zábradlí v parku. První se uskutečnila již v minulém roce. Jde vlastně o další část projektu, který má obyvatelům náš park více zpřístupnit a především jim také zaručit bezpečí," řekl Deníku starosta Stříbra Karel Lukeš.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

V parku se zatím nachází holé zápradlí. Takto tomu ale nebude na věky. „Až se oteplí, dojde ještě k nezbytnému nátěru. Věříme a pevně doufáme,že zábradlí bude všem dobře sloužit a nestane se terčem vandalů,“ dodal stříbrský starosta.

Nově instalované zábradlí ale nebude v parku jedinou novinkou. Do dalších let by se totiž měl celý tento prostor rapidně změnit.

Park čekají opravdu velké změny. „Máme v plánu kompletní revitalizaci, která počítá i s odstraněním nepůvodních bylin, keřů a stromů. Vysázet by se měly opět původní stromy. Hlavním cílem je ale větší zveřejnění obyvatelům a návštěvníkům Stříbra. Park sice již prošel několika proměnami, ale furt se jedna tak trochu o divočinu. Tomu by jsme chtěli udělat přítrž.“

Jednou z nejbližších investic bude krom již zmiňovaného zábradlí zcela nová lávka, která povede nad blízkým údolím. Bude se jednat o železobetonovou konstrukci, která by měla velmi ulehčit místním cestu. Další částí celého projektu je také oprava části hradeb, která do prostoru parku vstupuje. „Hraby by měly být hotové letos na podzim. Poté by mohl být park zpřístupněn i z této části, což bude skvělé. Dá se vlastně říci, že do budoucna počítáme s tím, že by se celý areál stal takovou spojku mezi předměstím a náměstím. Lidé by jej už nemuseli obcházet, naopak by si mohli zkrátit cestu pěkým prostředím. Vzhledem k všem těmto plánům se do budoucna počítá s instalací veřejného osvětlení a kamerového systému,“ na závěr poodhlalil plány do budoucna starosta Stříbra.

Všechny tyto plány vítá veřejnost velmi vřele. Již dosavadním úpravám se dostalo velmi pozitivního ohlasu. „Jako děti jsme měly zákázáno parkem chodit do i ze školy,taková to byla džungle, ale každým rokem se park zlepšuje,“ okomentovala instalaci zábradlí na sociálních sítích jedna rodačka ze Stříbra.