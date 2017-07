Paruka pro nemocnou žákyni je hotová

Tachov – Již dříve Tachovský deník informoval o krásném příběhu obrovské solidarity a lidského porozumění. Stojí za ním učitelka z tachovské Základní školy Zárečná Marcela Vránová, která věnovala své vlasy na paruku jedné její nemocné žákyni.

Kristýna s parukou, na jejíž výrobu darovala vlasy její učitelka.Foto: Deník / Sýkora Jindřich

„Zhruba před rokem jsem se dozvěděla na internetu o projektu, ve kterém dávají ženy vlasy na výrobu paruk pro lidi trpící například rakovinou a podobnými onemocněními. Říkala jsem si, že když se ostříhat, tak za takovýmto účelem. Poté jsem celou záležitost vypustila z hlavy. V září ale za mnou přišla jedna ze studentek v kšiltovce. Přišla mi říct, že musí nosit čepici kvůli tomu, že vlivem léků přišla o vlasy,“ vysvětlila již dříve Marcela Vránová.

Po zjištění, jak se celá situace má, učitelka neváhala a na výrobu paruky přispěla čtyřiceti pěti centimetry svých vlasů.

Nyní je paruka hotová a sama Kristýna je z ní nadšená. „Výsledek je určitě úžasný. Jsem z paruky nadšená. Podobně to vidí i okolí. Všichni si na mě již začali zvykat s kšiltovkou, nebo se šátkem. Je to tudíž pro ně a vlastně i pro mě trochu nezvyk.

Nic to ale nemění na tom, že se to opravdu moc povedlo,“ komentuje s úsměvem žákyně, která se nyní chystá na střední školu do Plzně. Nadšená je také učitelka. „Paruka se mi moc líbí a Kristýně to opravdu velmi sluší. Vlastně mi ani nepřijde, že jsou to moje vlasy. V první chvíli mi to téměř nedošlo. Opravdu se vše moc povedlo,“ dodává učitelka ze Základní školy Zárečná.