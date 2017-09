Pavlovický kotlík opět přilákal příznivce country do údolí Mže v Josef

Tachov – Mizerné počasí, chladno a nevlídno. Přesto téměř dvě stovky vyznavačů country, folku a bluegrassu, spolu s desítkami účinkujících muzikantů tísnících se pod slunečníky, sloužícími tentokrát jako ochrana před deštěm, neváhaly přijít do přírodního amfiteátru Bufetu Za řekou v Pavlovicích – Josefově Huti, aby již potřinácté v malebném prostředí řeky Mže, vzdali hold festivalu Pavlovický kotlík.

Jestliže loni shlédlo produkci desítky hudebních skupin na 180 diváků ze širokého i dalekého okolí, letos byla účast znovu o něco vyšší. Tak jak Kotlík stárne, přibývají i jeho příznivci. Ti si ho žádný rok nenechají ujít. Scházejí se stejné tváře, ale také spousta nových, neboť věhlas této akce dávno přerostl hranice okresu.

Také tentokrát nabitý program sliboval parádní zážitky. Plzeňské skupiny HoP a ŠaVani, Primáti, Michal Willie Sedláček, III.Míza, Pospolu, Faux Pase Fonet, tachovská Piková dáma a Vabivod a v neposlední řadě „dvourodinná“ kapela Fíci z Kynšperka nad Ohří a skupina Na Plech z Klášterce, zvedali z promoklých sedadel poněkud promrzlé návštěvníky festu. Zima nezima, hrálo se a zpívalo, až se okolní lesy zelenaly. Potlesk na otevřené scéně sklidili všichni. Byli tady sice samí amatéři, ovšem ani zdaleka nešlo o skupiny začínající. Co muzikant, to téměř profesionál. A na hudební produkci to bylo také vidět. Ač počasí pod psa, lidí neubývalo, spíše naopak.

„Jsme sice skupina Na plech, ale nemylte se. S alkoholem to nemá co dělat. Rádi jíme, rádi se bavíme, máme rádi spoustu věcí, ale za pozvání na Pavlovický kotlík vřele děkujeme. Cítíme se tady náramně a čert vzal blbé počasí,“ prohlásil do mikrofonu jeden ze členů této kapely.

„Musím přiznat, že příprava Kotlíku je každý rok víc než náročná,“ říká duše festivalu, Jana „Jane“ Lehovcová. „Když ale vidíte výsledek, je člověku moc fajn. Jsou tady lidé, se kterými stojí za to se sejít. A to nejen s muzikanty, ale i s místními chataři, lidmi z přilehlých obcí, ale také s těmi, kteří sem neváhají přijet i ze vzdálenějších míst. Zájem je každý rok obrovský. Nejsme schopni ho pokrýt, i když děláme, co můžeme. Den je krátký, hrajeme celou noc před tím, ale také noc potom, vloni jsme skončili v šest hodin ráno. Máme také pro naše přátele v obecenstvu překvapení,“ doplnila se spokojeným výrazem ve tváři.

Překvapením bylo vystoupení muzikantů ze tří hudebních těles v jednom seskupení, nazvaném Růžová Kantýna. „Je to dřina, každý rok to připravit a zajistit všechno tak, aby to klaplo na jedničku,“ dodává Janin manžel, countryovému světu známý jako „Dědek“. „A víte, co je na celé věci to nejcennější? Že všichni, kteří tady hrajou, za to nic nemají. Za pivo a za buřta, toť jediná jejich odměna. I cestu sem si hradí samozřejmě sami. Přesto neváhají rok co rok přijet a přispět se svojí troškou do mlýna.Srdečný a vřelý dík, doopravdy všem.“

Ani letos zábava nebrala konce. A jestliže vloni se hrálo a zpívalo až do rána, ani letos to nebylo jiné. Pavlovické údolí zažilo opět nádherný den. Nic ho nemohlo zkazit. Třináctý ročník nebyl ani trochu nešťastný. Právě naopak.

Oldřich Voráček