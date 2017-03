Pivo dostalo cejch žhavým železem z výhně

Chodová Planá – Poprvé v novodobé historii cejchovali v sobotu zlatavý mok v rodinném pivovaru v Chodové Plané. Navázali tak na pradávnou tradici, kdy zruční kováři rozžhaveným kusem železa ohřívali studené pivo.

„Fungovalo to po staletí. Když je zima, chceme si pivo trochu ohřát. Známe různé novodobé ohříváčky, ale mistři kovářští na to šli tak, že si ve výhni ohřáli kovovou tyč a pivo si pak vyhřáli,“ říká o původu cejchování ředitel Chodovaru Jiří Plevka ml.



Zážitek pití ocejchovaného piva je prý silný. „Pijete přes skoro vařící pěnu ledové pivo. To potěší, zahřeje a hlavně se docílí efektu nejpatrnějšího u černého piva, kdy slad zkaramelizuje a pivo získá výrazné aroma,“ dodává Plevka.



A protože se v Chodové Plané konala ještě zabíjačka, cejchovalo se pivo zabíjačkové, červené, které se vaří s přídavkem ibišku a medu.



Cejchování piva získalo pojmenování po nástroji, kterým dříve označovali pivní sudy i koně.