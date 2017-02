Planá opraví druhou část náměstí

Planá – Do dvou let bude mít město Planá kompletně nové náměstí. První etapa rekonstrukce byla dokončena již před dvěma lety, kdy se opravila jeho severní část.

Planá.Foto: DENÍK/Antonín Hříbal

Pro letošní rok plánští zastupitelé uvolnili další finanční prostředky z rozpočtu města na rekonstrukci zbývající části. „V těchto dnech probíhá výběrové řízení obálkovou metodou, do kterého se zapojují stavební firmy. To vyhodnotíme dvacátého února a na základě předložených nabídek se rozhodneme, která firma rekonstrukci náměstí provede. Počítáme s tím, že do konce příštího roku od zahájení prací, by mohlo být plánské náměstí hotové," řekl Tachovskému deníku místostarosta města Planá Pavel Nutil.

Ze studie, kterou vedení města zveřejnilo na svých webových stránkách vyplývá, že budou zachována obě parkoviště, jedno před kinem a jedno před nákupním centrem s přibližně stejným počtem parkovacích míst. Asfaltový povrch bude nahrazen kamennou dlažbou. „Měl by se také upravit současný stav, kdy zásobování obchodů na jižní straně funguje chaoticky a řidiči zajíždějí do prostorů před obchody, které slouží zároveň i jako chodníky pro chodce. Nově chceme vybudovat samostatnou vozovku vedoucí podél chodníku se zálivy pro zásobování," pokračoval místostarosta a dodal, že město myslí i na klidové a odpočinkové zóny s lavičkami, které vzniknou u historických kašen a morového sloupu. Kolem kašen budou osázeny stromy s bohatou korunou. Pro tento účel projektanti vybrali lípy různých kultivarů, ty s menšími korunami budou lemovat komunikaci.

V další části rekonstrukce se počítá i s úpravou prostorů před obchodním domem a zprůjezdnění jedné z ulic. Tu už zastupitelé města Planá pojmenovali Hvězdnou ulicí a na jejím zprůjezdnění se začne pracovat zřejmě ještě letos. S opravou prostorů před obchodním domem se ale počítá až na příští rok. Jakmile bude vybrána dodavatelská firma, chceme oslovit všechny subjekty, které v těchto místech podnikají a pozvat je na společnou poradu. Na té je seznámíme s projektem a s jednotlivými postupy ještě před zahájením prací. Chtěli bychom se tím vyhnout situaci, která nastala u rekonstrukce severní části náměstí, kdy si někteří z obchodníků stěžovali na ušlý zisk z důvodu probíhajících stavebních prací," dodal Pavel Nutil.

Za rekonstrukci jižní části náměstí vydá město ze svého rozpočtu v letošním roce kolem třinácti milionů korun. Cena rekonstrukce plánová do následujícího roku ale vyplyne až z dalšího výběrového řízení na dodavatele. Dotace na rekonstrukci náměstí využity nebudou, město nenalezlo vhodný dotační titul, do kterého by se mohlo se žádostí o dotaci zapojit.