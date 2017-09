Plánská padesátka v barvách podzimu startuje již tento víkend

Tachovsko – Milovníci turistiky a cyklistiky by se měli do kalendáře rozhodně poznamenat datum 16 září. V tento den se totiž uskuteční podzimní část největšího turistického pochodu regionu, Plánské padesátky.

Plánská 50 přilákala přes sedmnáct set chodců a cyklistůFoto: DENÍK/Josef Holek

Ta se sice uskutečnila již tradičně na jaře, pořadatelé ovšem připravili i druhou část a to především na přání mnohých účastníků jarní padesátky, které vůbec nepřálo počasí. Na účastníky tohoto dálkového pochodu čekají čtyři hlavní trasy o délce 10, 20, 30, 50 kilometrů. Na své si samozřejmě přijdou i cyklisté, na které čekají dvě cyklotrasy o délce 35 a 50 kilometrů. Myšleno je i na nejmenší účastníky. Zejména pro rodiny s dětmi je určena minitrasa dlouhá 5 kilometrů, která dostala název „Toulavý kočárek.“

Start je všech kategorií je již tradičně naplánován u školy Na Valech a opět bude rozdělen. „Start je, tak jako na jaře, rozdělen proto, aby se v nevelkém prostoru před školou Na Valech nekumulovalo příliš účastníků najednou,“ říká hlavní organizátor dálkového pochodu Plánská 50 a nestor západočeské turistiky Karel Kašpar.

„Podzimní část tohoto ročníku jsme zorganizovali na četná přání řady pochodníků, kteří nás oslovovali s tím, jestli by nebylo možné uspořádat také podzimní procházku okolím Plané, které je právě v tomto období výjimečně malebné a romantické. Na trase si budou moci startující zakoupit buřty a opéci si je. U startu budou k mání také pamětní mince našeho pochodu, které si mohou zájemci zakoupit. Po absolvování některé z tras budou odměnou pamětní listy, drobné suvenýry, pro sběratele také nová razítka, ale především dobrý pocit z překrásné podzimní procházky zajímavými a malebnými místy v okolí Plané. Všechny milovníky zajímavých výšlapů tedy zvu na Plánskou 50 s vůní podzimu,“ dále dodal Kašpar.

Podzimní Plánská 50 odstartuje od Základní školy Planá-Valy. Hlavní trasy vyrážejí od 7 do 10 hodin, cyklotrasy od 8 do 12 hodin a na minitrasu se mohou pochodníci vydat od 10 do 12 hodin.