Počasí mění pouť, v Černošíně se vše odehraje uvnitř

Černošín - Mezi první pouťové slavnosti v regionu se pravidelně řadí pouť v Černošíně, která se váže k svátku sv. Jiří.

V sobotu se uskutečnil další ročník tradiční poutě svatého JiříFoto: Martina Sihelská

Letošní pouťový program byl naplánován na nadcházející víkend s tím, že hlavní dění se odehraje v sobotu 22. dubna na černošínském náměstí.

Nepříznivý vývoj počasí ale původní program poněkud mění. Akce, které měly vypuknout ve 12 hodin na venkovní scéně museli pořadatelé přemístit z náměstí do sálu černošínského kulturního domu.

Také pohádka pro děti, kterou původně plánovali do muzejní zahrady, se uskuteční jinde. Divadelní pohádka bude v klubu budovy číslo popisné 24, nad muzeem. Dětský workshop je přemístěn přímo do muzea, do místnosti putovních výstav.

"Pořadatelé se za tato opatření omlouvají a věří, že i tak si každý to své najde. V programu uvidíte černošínské a tachovské tanečnice, hudební skupiny Madmen, Amátovku, Prooser, večer na zábavě také ABBA revival a Ú-žofky," uvedla za organizátory Martina Sihelská.