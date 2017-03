Podpora venkova se ozývá i ze senátu. Praktické kroky ale starostům zatím chybí

Tachovsko - Stálá komise senátorů Pro rozvoj venkova, složená z Miroslava Nenutila, Boženy Sekaninové, a Jiřího Voseckého si při jednom ze svých pravidelných výjezdů zvolila návštěvu Tachovska.

Během dvoudenního pobytu v okrese navštívili Konstantinovy Lázně a Chodský Újezd. A přestože setkání byla neformální, starostové obcí využili situace a senátory informovali o problémech, které jim znesnadňují jejich činnost ale i o důsledcích některých zákonů a opatření, která obyvatelům venkova komplikují život. Starosta Konstantinových Lázní Karel Týzl například zmínil nepříznivé dopady zavedení povinné elektronické evidence tržeb na malé živnostníky v obcích. „Většina z nich to dělá při práci, a než by si zaváděli pokladny raději skončí. Myslím, že by bylo dobře, kdyby se nad tím ještě všichni zamysleli a minimálně stanovili vyšší roční hranici obratu. Netýká se to totiž pouze malých živnostníků ale povinnost EET dopadla i na spolky,“ řekl Tachovskému deníku konstantinolázeňský starosta Karel Týzl.

Po příjezdu do Chodského Újezdu senátoři navštívili jednu ze soukromých farem a poté se přesunuli do mateřské školy. Senátorka Božena Sekaninová se připojila k rodičům s dětmi, kteří společně vyráběli velikonoční dekorace a papírového velikonočního zajíčka si s nimi vyrobila. Další cesta návštěvy směrovala do kostela Povýšení Sv. Kříže v Chodském Újezdu, kde si senátoři prohlédli interiér kostela a vzácný hodinový strojek. Starosta Jiří Dufka do kostela návštěvu zavedl úmyslně, chtěl je seznámit s praktickým dopadem církevních restitucí. „Kostel už patří obci, inventář ale stále spadá pod církev. Slibovali jsme si od církevních restitucí, že za ně církev kostel opraví. Místo toho se ho vzdali a kostel nechtějí,“ vysvětlil starosta a dodal, že dalším bodem jednání byla i diskuze o složitých podmínkách pro zadávání výběrových řízení od obcí. „Obec v současné době nemá šanci zadat výběrové řízení sama. Musí si nechat pojištěnou firmou zpracovat projekt, ta si ale část peněz ukrojí za vykonanou práci. Kdyby se podmínky pro zadávání výběrových řízení zjednodušili, nemuseli bychom tento mezičlánek platit.“

Starostové navštívených obcí se ale shodli, že návštěvu senátorů vítají a bránit se nebudou ani dalším návštěvám v jejich obcích. Podle jejich názorů senátorům život v obcích přiblíží návštěva konkrétního místa lépe, než složité studování zpracovaných materiálů o životě v pohraničí. Stejně tak senátoři v čele s Miroslavem Nenutilem jsou podobným setkáním nakloněni. „Při výjezdních zasedáních hledáme inspiraci pro tvorbu zákonů, které se týkají českého venkova. Moc se nám líbilo na tvůrčích dílnách mateřinky Chodského Újezdu, kdy se při společném tvoření setkávají s rodiči a prarodiči. A příležitostí pro setkávání občanů není v obci nikdy dost,“ uzavřel senátor.