Pokladnu ve Kšicích pořídila obec

Kšice – Aby si mohli lidé nakupovat v případě potřeby přímo ve vesnici, investovala do pokladny pro EET také obec Kšice.

„Prodejnu v obci máme už řadu let. Objekt i obchodní prostory jsou sice obecní, ale samotný obchod má v nájmu místní obyvatelka,“ upřesnil Deníku starosta Kšic Jaroslav Málek.

„Dohodli jsme se s ní tedy, že obec zakoupí pokladnu a vše potřebné k zavedení elektronické evidence tržeb, samotný software už si ale pořídí provozovatelka prodejny sama,“ dodal starosta s tím, že prodejna tak zůstane zachována a nebude se muset zavírat, jak se mezi některými obyvateli obce začalo proslýchat. Na provozovatelce obchodu, kterou jsme zkoušeli kontaktovat, avšak telefon v prodejně nikdo nebral, je nyní, aby si systém osvojila a sžila se s ním. Obec investovala do pokladny zhruba deset tisíc korun.

Svou první zkušenost s EET má za sebou také Matěj Pašek, pracující jako výběrčí mýta na hraničním přechodu Rozvadov. Elektronická evidence tržeb je zde využívána k prodeji dálničních známek. „Samozřejmě jsem měl nejdříve trochu strach, jak to bude fungovat. Člověk stále slyší jak jsou s tímto systémem problémy. Ale ve výsledku se nejedná vůbec o nic náročného. Samozřejmě to člověka trochu zdrží, ale rozhodně se nejedná o nějaký velký problém.“ Jak dále pracovník zmínil, samotné vydávání účtenek také není problém. „Člověk si na to během několika hodin poměrně dobře zvykne a pak už to dělá automaticky. Celkově mi ten poprask kolem EET přijde až moc nafouklý. Beru malé venkovské hospůdky, nebo stánkaře na různých slavnostech. Ale pro větší a normálně fungující zařízení je to podle mého bez problému a chápu, proč se s tím vlastně přišlo.“