Pokud člověk není zvyklý na spaní na sněhu v mínus desíti, je to těžké

Tachovsko - O letitém výšlapu z Prahy až na Tachovsko vyprávěl v rozhovoru pro Deník Matouš Horáček.

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE VŠECH ÚČASTNÍKŮ pochodu z Prahy. Zleva: Petr Dallinger, Matouš Horáček, Martin Hradílek a Matěj Sedláček.Foto: archiv M. Horáčka

Jedny z posledních dnů roku prožívá parta přátel vskutku neobvykle. Každoročně vyráží z Prahy, aby pěšky po polních, lesních cestách i silnicích účastníci dorazili na Tachovsko. Ujdou tak bezmála sto čtyřicet kilometrů, spí venku a když je sníh, tak i na sněhu. A užívají si to. Na otázky Deníku koncem minulého roku odpovídal jeden z pěších, Matouš Horáček z Tachova.

Od kdy se chodí Praha Kořen?

Dle paměti zakladatele pochodu, Martina Hradílka, od roku 1990, letos to tedy bylo již po dvacáté sedmé. Některé roky byly na účast velice silné a byl problém se vejít do nocovišť, poslední roky je ale účast dost slabá.

Kdy a kde se zrodil nápad uspořádat výšlap z Prahy do Kořenu?

To je těžko přesně říci. Martin měl na Kořenu a v okolí přátele, za kterými se rozhodl vyjít pěšky. Několik let hledal optimální trasu a leckdy to bylo hodně náročné. Dnešní pochod je oproti tomu celkem pohodová procházka. Nebylo to tedy prvoplánově ani myšlené tolik jako nějaký hromadný pochod, ale jako výšlap za přáteli. Pro mě osobně to nese silnou symboliku přátelství. Lidé se na Vánoce setkají nezávisle na tom jestli má člověk auto nebo jízdenku vlakem, prostě ho nic nezastaví v cestě za krátkým setkáním.

Kdo se výpravy letos účastnil, jde o tradiční uskupení přátel nebo chodí každoročně někdo jiný?

Letos jsme vyrazili celkem čtyři. Já, moji dva kamarádi a spolužáci z gymnázia Matěj Sedláček a Petr Dallinger a zakladatel pochodu Martin Hradílek, chvíli s námi šel ještě jeho bratr Pavel, ale ten měl v plánu jenom delší procházku z Prahy do Nižboru. Skoro každý rok snad s výjimkou jednoho, dvou ročníků chodí Martin už od roku 1990. Já chodím už nějakých 10 let a vynechal jsem zatím asi jeden ročník, je to taková srdcová záležitost. Jinak se to každý rok mění, podle toho kdo zrovna může.

Co je na takové výpravě nejtěžší, co vás letos potrápilo?

Pro zelenáče je nejtěžší přijmout vysokou míru nepohodlí a určité množství fyzické bolesti. Nás už tohle tak nerozhodí, spíš je to důvod k vtipkování. Ale fyzická bolest potrápí minimálně na části cesty každého. Můj největší problém letos byla bolest zad od batohu. Jinak samozřejmě umí hodně potrápit živly. Pokud člověk není zvyklý na spaní na sněhu v mínus desíti, je to těžké, neodpočine si. Nás tohle moc nerozhodí a hlavně poslední roky zima opravdu moc nebývá.

Naopak, co bylo super a príma, co jste si užívali?

Super je to celé komplet, člověk vyrazí z Prahy, kterou nechá za zády a společnost mu dělají prima lidi, kteří mají v určitém směru hodně společného. Krajina se mění jenom líně a přitom stejně nakonec dorazíte do cíle. Vítaným zpestřením jsou návštěvy hospod, kde vždycky popovídáte s místními a dozvíte se co nového se ve vsi stalo.

Kde spíte a za jakých podmínek?

Noci trávíme venku na vytipovaných místech, takže jsme krytí střechou, případně i zdmi proti dešti a větru. Poslední roky je bohužel dost velké teplo, takže to ztrácí tu krásu, kdy se člověk vzbudí do zimní krajiny, která se ještě třpytí čerstvou námrazou nebo sněhem.

Kolik kilometrů jste letos ušli, odkud a kam?

Já s Matějem jsme startovali v Hostivicích, což je nedaleko letiště v Praze a došli jsme společně do Plané. Což je nějakých 137 kilometrů. Naším hlavním cílem ale byla víska Olbramov, kde nás místní vždycky přivítají s otevřenou náručí a sedíme pak a vyprávíme dlouho do noci.

Co jste měl přichystáno na další dny na přelom roku?

V pátek po práci jsem pěšky vyrazil na Čerchov a přespal tam na Silvestra. Je to 60 kilometrů, tak to za tu noc a den jde zvládnout. Tělo ale trochu protestovalo, že už je toho moc, tak jsem se kousek svezl vlakem. Na hřebeni Českého lesa byla větší zima než mezi Prahou a Kořenem.