Použitý jedlý olej patří do nádob ve sběrném dvoře

Tachov – Zdražení poplatků za komunální odpad v Tachově vyvolalo řadu nesouhlasných reakcí ze strany obyvatel. Těm musí téměř denně čelit i úředníci města, kde se poplatky platí.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radmila Šepsová

„Nesouhlasím s tím a mám velký problém poplatek zaplatit. Určitě v tom hrají velkou roli cizinci, kteří v Tachově pobývají, odpad produkují ale neplatí za něj. Pak je tady dost těch, kteří prostě platit nebudou a nikdo na ně nemůže. Nakonec všechno zaplatí ten, kdo skloní hlavu a peníze navíc vytáhne. My jsme čtyřčlenná rodina, to je tisíc korun navíc ročně a to už je znát. Nevím jestli si to někdo uvědomuje, ale já ty peníze musím nejdřív vydělat, abych mohl ty poplatky zaplatit," řekl Tachovskému deníku jeden z nespokojených obyvatelů, kterého jsme zastihli u podatelny Městského úřadu v Tachově.

Zástupci města ale tento krok vysvětlují tím, že se dlouhá léta poplatky nezdražovali, přestože náklady na provoz systémů shromažďování, sběru, třídění, svozu a recyklaci odpadů neustále stoupají. Bylo proto prý jen otázkou času, kdy ke zvýšení ceny přistoupit. Podle úředníků jen málo lidí využívá možnost odkládat zdarma některé složky odpadu do sběrných dvorů, které město provozuje. „Sběrné dvory máme v Americké ulici a ve Vilémovské ulici. Sběrný dvůr v Americké ulici je převážně určený pro velkoobjemový odpad, který do popelnic nepatří, buď kvůli své velikosti nebo s ohledem na složení odpadu. Nejčastěji sem lidé vozí koberce, lina, nábytek, staré gauče nebo nábytek. Je možno zde také odkládat stavební suť, která vzniká při drobných stavebních úpravách. Plat ale jisté omezení a tím je množství, které by nemělo přesáhnout čtyři sta tun na jedno číslo popisné za jeden rok. Nově tu máme kontejner na použitý jedlý olej, který by lidé v žádném případě neměli vylévat do odpadů nebo dřezů," řekla Tachovskému deníku Marie Multušová z Městského úřadu v Tachově.

Druhý sběrný dvůr má město Tachov ve Vilémovské ulici. Ten je pak určený převážně pro sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení. Patří sem například staré televizory, ledničky, pračky, vysloužilé zářivky, motorové oleje, nebo pneumatiky. „Nejčastěji lidé přivážejí právě televizory, pneumatiky nebo vyjeté oleje. Maximální množství je opět čtyři sta kilogramů na jedno číslo popisné za rok a odpad musí být zabalený do neprodyšného odpadu. Elektro zařízení musí být úplná, jen tak podléhají zpětnému odběru," dodala Multušová.

Pokud lidé nemají možnost dopravit do sběrných dvorů odpad, který do běžného komunálního odpadu nepatří, mohou využít pravidelné mobilní svozy, které každý rok město Tachov pravidelně pořádá v průběhu měsíce května.