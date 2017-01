Přes čtyřicet metrů dlouhá šála zdobí knihovnu

Tachov - Pestrobarevná dlouhá pletená šála od minulého týdne visí nad policemi s knihami a zdobí tachovskou městskou knihovnu.

Pletená maxišála zdobí tachovskou knihovnuFoto: DENÍK/Jaroslava Hohlová

Na začátku byl nápad pracovnic tachovské knihovny na uspořádání soutěže o nejdelší čtenářskou šálu. Akce dostala pracovní název Plete celá rodina aneb Pokus o tachovskou čtenářskou maxišálu.

Do pletení šály se mohla zapojit široká veřejnost, jednotliví zájemci nebo celé rodiny. Času měli účastníci soutěže dost, pletlo se od začátku září až do listopadu. „Byl to první zkušební ročník a byli jsme překvapeni, kolik zájemců se nám přihlásilo. Po změření naše šála dosáhla délky 41,8 metru. Doufáme, že bychom v tomto roce mohli na první ročník navázat," řekla Tachovskému deníku pracovnice dětského oddělení městské knihovny Tachov Jindra Pašková a pokračovala. „Nápad padl na úrodnou půdu a do pletení se nám zapojily maminky i babičky. Některé se opravdu snažily a překvapily nás délkou upletené šály. Vůbec nejdelší vlastnoručně upletenou šálu přinesla Daniela Klímová, ta měřila čtrnáct metrů. Činili se ale i ostatní soutěžící, někteří napletli více než deset metrů. Poděkování patří i všem ostatním pletařkám Boženě Semecké, Vlastě Kohútové, Haně Mrázkové, Renatě Meinlové, Heleně Mašátové, Šárce Špačkové, Karle Hlistové a paní Divišové,"

Inspirací o vyhlášení pokusu o nejdelší pletenou šálu v Tachově byla už tradiční pelhřimovská soutěž. Jejich pletená šála už měří dvaatřicet kilometrů.

Jaroslava Hohlová