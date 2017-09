Přimda chystá tři velké investiční akce

Přimda – Hned tři velké investiční akce plánuje v letošním roce město Přimda.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Město Přimda bylo úspěšné v žádosti o dotaci na opravu hasičské zbrojnice. Největší investiční akci za posledních několik let v hodnotě téměř dvanácti milionů korun tak už nic nebrání. „Náklady na rekonstrukci objektu budou nižší, podařilo se nám vysoutěžit lepší cenu. V současné době už si firma převzala staveniště a zahájila první stavební práce,“ řekla Tachovskému deníku starostka Přimdy Marie Šperková a doplnila, že rekonstrukce je rozdělená do dvou let.

„Další stavební úpravy chystáme v budově kasina na začátku Přimdy. Realizace je rozdělená do tří etap, V první chceme vybudovat garáže a zázemí pro naše technické pracovníky,“ uvedla starostka a doplnila, že ve druhé etapě chce město vyhovět všem svým starším obyvatelům, kteří už nemohou nadále bydlet ve svých domech. „Dohodli jsme se na vybudování sedmi malometrážních bytů pro přestárlé občany, kteří už nemohou žít ve svých domech, chtěli by ale v obci dožít,“ poznamenala Šperková. Ve třetí etapě pak přimdští počítají s rekonstrukcí stávajícího sálu. Investice bude činit přibližně dva a půl milionu korun a rozdělená je do dvou let.

SPOLEČENSKÝ PROSTOR ZATÍM CHYBÍ

Poslední letošní započatou investicí pak bude rekonstrukce bývalé budovy lesní správy stojící vedle úřadu. „Město nemá žádnou zasedací místnost nebo zázemí, které bychom mohli občanům nabídnout pro pořádání rodinných akcí. To zde v budově kdysi bylo a říkalo se mu rudý koutek. Byl ale přestavěn na kanceláře a nyní bychom opět chtěli, aby sloužil lidem. Hodláme zde vytvořit prostor, do kterého se vejde přibližně čtyřicet lidí,“ vysvětlila starostka a dodala, že v budově se nachází také malé regionální muzeum, o které Přimda ani po rekonstrukci nepřijde. „Po dobu stavebních úprav jeho exponáty přestěhujeme jinam, počítáme ale s tím, že se po rekonstrukci do budovy opět vrátí,“ uzavřela Marie Šperková.