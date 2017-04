Připomínáme si konec druhé světové války

Tachovsko – /Pietní vzpomínky na Tachovsku/ Již léta zavedenými pietními akty v Tachově začíná v pátek večer cyklus připomínek konce druhé světové války na Tachovsku.

Pieta, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

První květiny budou položeny po sedmé hodině večerní v tachovském urnovém háji k největšímu masovému hrobu na území České republiky. V Tachově je pohřbeno šest stovek obětí vlakového transportu z koncentračního tábora Buchenwald, který přijel 13. dubna 1945 na tachovské nádraží. Ve vlaku bylo původně v nelidských podmínkách převáženo 2500 vězňů, zhruba 400 jich bylo už při příjezdu na tachovské nádraží ve vagonech mrtvých, dalších 200 dozorci na místě postříleli. Všechny oběti byly spáleny na místě dnešního urnového háje. V roce 1989 byl na tomto místě vybudován pomník.

Další masový hrob obětí pochodu smrti z konce druhé světové války je na tachovské Mohyle, kde je pohřbeno 232 lidí. Pietní vzpomínka na oběti pokračuje v pátek večer právě na tomto místě, kam dojde za doprovodu Dechového orchestru mladých lampionový průvod.

Připomínka památky nevinných obětí pokračuje v neděli tradiční vzpomínkovou manifestací u památníku na Pístově, kam je možné dopravit se z Tachova, Plané a Chodové Plané speciálně vypraveným autobusem.

Kromě pietních vzpomínek na oběti pochodů smrti si pak začátkem května připomeneme 72. výročí osvobození Tachovska americkou armádou.

Vzpomínkové akty se uskuteční prakticky u všech památníků americké armádě, ve Stříbře a v Konstantinových Lázních dokonce připravili malé Slavnosti svobody.

Jejich součástí budou hudební vystoupení, ve Stříbře se například představí armádní hudební těleso či místní kapela Wyjou, v lázeňské obci to bude například dixieland či revival Michala Tučného. Příznivci historické vojenské techniky nepřijdou ani o oblíbené konvoje vojenských historických vozidel. Uvidí je v sobotu 6. května ve Stříbře i v Konstantinových Lázních.

Pietní vzpomínky na Tachovsku

Pátek 21. dubna:

19.45 hodin – pietní akt v urnovém háji bude zahájen položením květin u masového hrobu obětí vlakového transportu z Buchenwaldu

20.30 hodin – lampionový průvod k památníku na Mohyle za účasti mažoretek ZUŠ Tachov a Dechového orchestru mladých ZUŠ Tachov (sraz účastníků je před budovou bývalého okresního úřadu v ulici T. G. Masaryka)

20.45 hodin – pietní akt u památníku obětí pochodu smrti na Mohyle, bude zakončen položením květinových darů u hrobu 232 obětí na Mohyle

Neděle 23. dubna:

10.00 hodin – pietní manifestace u památníku obětí pochodu smrti na Pístově. Na místo je možné se dopravit zvláštním autobusem, který odjíždí v 8.55 hodin z autobusového nádraží v Tachově, v 9.20 z Plané a v 9.30 z Chodové Plané

Úterý 2. května:

13.00 hodin – pietní akt u památníku osvobození Tachova americkou armádou

Pátek 5. května:

10.00 hodin – oslavy osvobození Plané americkou armádou, položení květin a pietní vzpomínka u památníku na plánském náměstí

Pátek 5. května:

Slavnosti svobody ve Stříbře

16.15 hodin – kladení věnců u památníku u kina

17.00 hodin – beseda o armádě ve Stříbře, hostem bude poslední velitel stříbrského vojenského útvaru Slavomír Tomčák, akce se koná v kině

18.00 hodin – vystoupení Vojenského souboru Ondráš, akce se koná v kině

Sobota 6. května:

Slavnosti svobody ve Stříbře (program na náměstí)

10.00 – 12.00 hodin – koncert skupiny Wyjou

10.30 hodin – stříbrští autoveteráni před radnicí

10.45 hodin – příjezd kolony historických vojenských vozidel

Sobota 6. května:

Slavnosti svobody v Konstantinových Lázních (louka u KD)

14.00 hodin – koncert The Dixieland Messengers Praha

15.00 hodin – příjezd kolony vozidel US Army

21.00 hodin – Michal Tučný Revival Plzeň

Od 4. do 7. května na louce u KD camp US Army