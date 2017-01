Pro lyžaře je Přimda, Tachov i Lázně, na běžky do Německa i Plané

Tachovsko, Německo – /KONTAKTY,PROVOZNÍ DOBY/ Kam na lyže na Tachovsku a blízkém okolí.

Lyžařům i běžkařům, kteří nechtějí za zimními radovánkami cestovat daleko, se nabízí hned několik možností na Tachovsku i blízkém okolí. Připraveno je i večerní lyžování.

Přimda

Areál je v provozu v provozní dobu, tedy denně od 10 do 17 hodin. Večerní lyžování je ve středu, pátek a sobotu od 17 do 21 hodin. V areálu není půjčovna. Sněhová pokrývka na horním svahu je zatím nedostačující.

www areálu, informace: 608 443 398



Tachov

Sjezdovka na Vysoké je otevřena denně od 16 do 21 hodin. O víkendu pak už od dopoledne 9 hodin do večera 21 hodin.

www Vysoká , informace: 734 371 148

Mariánské Lázně

Denní provoz sjezdovky je od pondělí do neděle v čase 09 až 16 hodin. Večerní provoz je v úterý, středu, pátek a sobotu od 18 do 21 hodin. Ve skiareálu Mariánky je v provozu kabinková lanová dráha, levý vlek na slalomáku, kompletní sjezdovka Krakonoška, levá část slalomáku.

www skiareálu, informace: 737 222 456



Běžecké tratě jsou k dispozici v Silberhütte, nad Mariánskými Lázněmi i v okolí Plané.

Silberhütte

Lyžování na hřebenech Českého lesa. Příznivci běžeckého lyžování z Tachovska mohou využít lyžařského běžeckého centra Silberhütte, které leží na česko-bavorské hranici u města Bärnau.

Strojově je zatím upravena trať 2 km dlouhá. Výška sněhu je zde 20 až 30 cm. Běžkařská trať je otevřena denně, v provozu je i půjčovna kompletního vybavení. V úterý, středu a čtvrtek je možnost večerního běžkování od 18 do 20 hodin. V sobotu a neděli je otevřena biatlonová laserová střelnice od 13 do 16 hodin.

www skiareálu, informace: 00491755259960 (Německo).



Mariánské Lázně

Běžecké stopy jsou upraveny skútrem a stopovačem v areálu golfového hřiště směr Králův kámen – Bašusovka – Sedlo-Hvězda – Kladská a zpět.

www běžecké trasy, Informace: 602 462 225



Planá

Vyšlápnutá je také stopa nad Planou. Sněhové podmínky pro běžkaře i v okolí Plané jsou dobré, je prošlápnutá stopa z křižovatky před koupalištěm až na Homoli. Délka asi 10 km převýšení 200 metrů.