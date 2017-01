Pro sociální pohřby si města zřídila vlastní hrobky

Tachovsko – Na zájmu pozůstalých vypravit důstojný pohřeb se stále častěji podílí i ekonomická situace rodiny. V posledních několika letech tak přibývá počet lidí, kteří na důstojné rozloučení potřebné finance nemají. Pohřeb proto musí zaplatit obec, na jejímž území člověk zemře.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milan Kilián

„Pokud se stane, že se k zemřelému nikdo nehlásí, má obec povinnost po uplynutí stanovené lhůty vypravit sociální pohřeb. Nedá se ale říci, že bychom tyto situace řešili často. V minulém roce jsme vypravovali čtyři sociální pohřby, v předešlém o jeden více," řekla Tachovskému deníku pracovnice Městského úřadu v Tachově Marcela Blahutová.

Stejnou zkušenost mají se sociálními úřady i na Městském úřadě ve Stříbře. „Vloni jsme vypravili pouze jeden sociální pohřeb. V předešlých letech jich bylo více a nejhorší to bylo v době, kdy většina stříbrských občanů přišla o zaměstnání zánikem jednoho z největších zaměstnavatelů ve městě. Současný poklidný stav přisuzuji i tomu, že se mnoha lidem po nalezení nové práce zlepšila ekonomická situace, což má vliv i na tyto záležitosti," řekl pracovník Městského úřadu ve Stříbře Jan Macák.

Obec přitom při vypravení sociálního pohřbu musí dodržet stanovené podmínky. U českého státního příslušníka je možno nechat ostatky zpopelnit a urnu poté uložit. U cizího státního příslušníka je nutné pochovat tělo do země v rakvi, pro případ pozdějšího dohledání příbuzných, nebo rozhodnutí o převzetí ostatků z ambasády státu, jehož byl občanem. „Od převzetí zemřelého máme stanovenou šestadevadesáti hodinovou hranici do kdy se o ostatky musí někdo přihlásit. Pokud se nikdo neozve, oslovíme místně příslušný obecní úřad se žádostí o vypravení sociálního pohřbu. Za poslední tři roky jsem toto řešila osmkrát," uvedla majitelka pohřební služby ve Stříbře Marcela Bednářová.

Přestože by se mohlo zdát, že sociální pohřby obce a města nejčastěji vypravují pro lidi bez domova, není to pravidlem. „Téměř pokaždé se podaří dohledat příbuzné.. Ne vždy ale na vypravení pohřbu mají rodiny ekonomicky. I ten levnější vyjde kolem dvaceti tisíc. Pokud za námi přijdou pozůstalí s tím, že jim rodinná situace neumožňuje postarat se o svého blízkého a podepíší čestné prohlášení o své situaci, sociální pohřeb vypravíme," uvedla dále Marcela Blahutová.

Město Tachov i Stříbro mají pro tento účel k dispozici na hřbitově městskou hrobku, kam se urny s popelem ukládají. „Do hrobky můžeme pohřbít i nebožtíka v rakvi, zatím jsme to ale nemuseli řešit," doplnila pracovnice tachovského úřadu.

Zemře-li občan na území obce a policisté nedohledají příbuzné, předají záležitost notáři, který i nadále po příbuzných pátrá u nás i v zahraničí, rámci dědického řízení. To ale může trvat delší dobu, přičemž už je mezitím vypraven sociální pohřeb, který uhradí obec. „Přihlašujeme se do dědického řízení a pokud se zjistí, že měl zemřelý nějaký majetek, je z něho sociální pohřeb uhrazený. V případě, že se majetek prokazatelně nezjistí, obce náklady na sociální pohřeb postupují na Ministerstvo pro místní rozvoj, které tyto investice obcím proplácí," vysvětlila Marcela Blahutová.

Jaroslava Hohlová