Rekonstrukce bytových domů počítá i se zavedením bezdrátového internetu

Kostelec – Nové střechy, zateplení, výměna dveří a mnoho dalších oprav čeká šest bytových domů, které se nacházejí v Kostelci.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Na budovy, které vlastní přímo Obec se chytalo již déle, nyní ale přišla výhodná chvíle. „Tak trochu mi přijde, že se zapomnělo na to, že i na venkově se nahází bytové domy. Nyní se ale již naskytl dobrý dotační program, proto jsme ho okamžitě využili. Dojde k výměně oken, dvěří, zateplení pláště budov, či k výměně garážových dveří,“ popsal plány starosta Kostelce František Trhlík. Dostat by se mělo také na nedodělanou rekonstrukci střech. „Dvě střechy jsou již hotové, ale stále zbývají čtyři. Ty se taktéž dodělají. Během těchto oprav dojde také na obnovu balkonových lodžií, které už jsou také v zašlém stavu.“

Poměrně netradiční částí rekonstrukce, která ovšem nynější nájemníky v celkem 36 bytech bude také zavedení bezdrátového internetu a televizního signálu. „Myslím si, že to bude optimální. Nyní se na barácích všude nachází různé antény, satelity a nevypadá to vůbec dobře. Toto řešení by vzhled velmi vylepšilo,“ dále zmiňuje František Trhlík.

Podle nynějších plánů by měly všechny zmiňované opravy a rekonstrukce začít již v tomto listopadu. Zcela hotovo by pak mělo být do konce prosince příštího roku. Předběžný odhad činí částku kolem patnácti milionů korun.

Jak dále starosta dodává, problém s nedostatkem bytů pro všechny zájemce se nevyhýbá ani Kostelci. „Byty jsou stále obsazené a stále zde máme poměrně slušný seznam uchazečů. Samozřejmě se tuto situaci snažíme nějakým způsobem vyřešit.“ Jedním z možných řešení byla mohla být plánovaná výstavba sociálních bytů, které by pomohly mladým lidem, či občanům v sociální tísní. O tomto plánovaném projektu budeme brzy také informovat.