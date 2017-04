Rekonstrukce mostu na přehradou začne už brzy

Bezdružice – Železniční most vedoucí nad přehradou Hracholusky by se letos mohl dočkat rekonstrukce. Přibýt by měla i lávka pro pěší.

Stoletý železniční most, který spojuje Bezdružice s Pňovany, vedoucí přes přehradu Hracholusky potřebuje kompletní rekonstrukci. V uplynulých měsících proběhla jednání mezi Správou železniční dopravní cesty, Drážním úřadem a zástupci dotčených obcí. Plány ale zkomplikoval podaný návrh, na zápis mostu vedoucího přes přehradu do seznamu kulturních památek. Ve věci bude rozhodovat Ministerstvo kultury.

Rekonstruovat by se mohlo už letos

V současné době už Drážní úřad vydal stavební rozhodnutí. Rekonstrukce by tak mohla začít. „Vypadá to, že po mnoha letech je řešení na dohled. Snad nebude most prohlášený kulturní památkou. S rekonstrukcí počítáno od poloviny června do poloviny září. Kovová konstrukce mostu je v kritickém stavu a opravu nutně potřebuje,“ řekl Tachovskému deníku starosta města Bezdružice Jan Soulek a dodal, že během rekonstrukce se celá trať z Bezdružic do Pňovan zastaví a na trase bude jezdit náhradní autobusová doprava.

Cyklisté i pěší se dočkají lávky

Chystá se ale ještě jedna změna oproti současnému stavu, která by mohla potěšit cyklisty i pěší. Podél železniční tratě by měla být zřízena lávka pro pěší. „Jednoznačně toto řešení vítáme. K mostu má být připojena lávka pro pěší, která bude splývat s mostem a podle projektu by neměla být z přehrady vůbec vidět. Navazovat má i na cyklotrasy v okolí, pomůže i trampům a lidem, kteří přes most přechází ač by neměli, protože mají dole například chatky a jinak by se k nim nedostali. Podle mě to bude jednoznačně prospěšné pro rozvoj cestovního ruchu v regionu,“ pokračoval Jan Soulek který dále uvedl, že lávku pro chodce by měl zaplatit Plzeňský kraj.

Stavbu může zdržet Ministerstvo kultury

Současné plány na rekonstrukci mostu tak může zvrátit už jen rozhodnutí Ministerstva kultury zařadit most do kulturních památek České republiky. V případě, že by to ministerstvo stihlo do zahájení prací, znamenalo by to nový projekt rekonstrukce, která by musela být provedena podle pravidel památkové péče. Tím by se celý proces zdržel a most by zřejmě musel být příští rok uzavřen. Správa železniční dopravní cesty, chce dopravu na mostu, pokud nebude opraven nejpozději v roce 2018 uzavřít.