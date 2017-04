Rekonstrukce mostu nad přehradou začne už brzy

Bezdružice – Železniční most vedoucí nad přehradou Hracholusky by se brzy mohl dočkat zahájení rekonstrukce. Přibýt by měla i lávka pro cyklisty a pro pěší.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Více bež stoletý železniční most vedoucí přes přehradu Hracholusky na železniční trati Pňovany – Bezdružice potřebuje kompletní rekonstrukci. V uplynulých měsících se pracovalo na projektové dokumentaci, na jejímž základě by mělo dojít k nahrazení stávající staré ocelové mostní konstrukce. Proběhlo několik jednání mezi Správou železniční dopravní cesty, Plzeňským krajem a zástupci dotčených obcí s cílem zavěsit na novou mostní konstrukci samostatnou lávku pro cyklisty a pro pěší. Plány ale v polovině loňského roku zkomplikoval návrh na zápis mostu vedoucího přes přehradu do seznamu kulturních památek. Ve věci aktuálně rozhoduje Ministerstvo kultury.

Část by se mohla rekonstruovat už letos

V současné době už Drážní úřad vydal stavební rozhodnutí, které již také nabylo právní moci. Rekonstrukce by tak bezprostředně po výběru dodavatele mohla začít. „Vypadá to, že po mnoha letech je řešení na dohled. Snad nebude most prohlášený kulturní památkou. Zahájení rekonstrukce se předpokládá ještě letos s tím, že na jaře roku 2018 by mělo dojít k demontáži stávající ocelové konstrukce a montáži nové konstrukce. Stávající kovová konstrukce mostu z počátku minulého století je ve velmi špatném stavu a není možné ji opravit. Jedinou možností je její náhrada za konstrukci zcela novou," řekl Tachovskému deníku starosta města Bezdružice Jan Soulek a dodal, že během rekonstrukce se železniční doprava na trati z Bezdružic do Pňovan cca na čtyři měsíce zastaví a na trase bude jezdit náhradní autobusová doprava.

Cyklisté i pěší se dočkají lávky

Chystá se ale ještě jedna změna oproti současnému stavu, která jistě potěší cyklisty i pěší. Na novou konstrukci mostu bude zavěšena zcela nová lávka pro cyklisty a pro pěší. „Jednoznačně toto řešení vítáme. K mostu má být připojena lávka pro cyklisty a pro pěší. Navazovat bude i na cyklotrasy v okolí, pomůže i trampům a lidem, kteří přes most přechází, ač by neměli, protože mají u přehrady například chatky a jinak by se k nim nedostali. Podle mě to bude jednoznačně prospěšné pro rozvoj cestovního ruchu v regionu," pokračoval Jan Soulek, který dále uvedl, že lávku pro cyklisty a pro chodce bude financovat Plzeňský kraj.

Stavbu může zdržet Ministerstvo kultury

Současné plány na rekonstrukci mostu tak může zvrátit už jen rozhodnutí Ministerstva kultury zařadit most na seznam kulturních památek České republiky. V případě, že by to ministerstvo stihlo do zahájení prací, znamenalo by to nový projekt rekonstrukce, která by musela být provedena podle pravidel památkové péče. Tím by se celý proces zdržel a most by zřejmě musel být příští rok uzavřen. Správa železniční dopravní cesty chce dopravu na mostu, pokud nebude opraven, nejpozději v roce 2018 uzavřít.