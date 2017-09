Rekonstrukce severního křídla je z třetiny hotová

Bor – Málokdo by rok před začátkem rekonstrukce zámku v Boru předpokládal, že se dílo natolik povede, aby se zámek stal jednou z hlavních dominant města.

Severní křídlo borského zámku má již nové fasády, nyní jej čeká obnova interiérů.Foto: Zámek Bor

V dnešních dnech se dokončuje další etapa rekonstrukcí, konkrétně severní křídlo. „V dnešních dnech jsou již hotové fasády na dvou stranách severního křídla. Dále by se mělo pokračovat vybavením interiéru a sgrafity, která zdobí zbylé dvě zdi,“ řekla Deníku kastelánka zámku Galina Marianna Kortanová. I přesto, že se jedná o nedílnou část zámku, bude toto křídlo přeci trochu jen jiné.

Zmiňované severní křídlo, které se nachází po pravé straně vstupu do zámku totiž bude sloužit jako správní budova. „Dá se říci, že takto byl prostor využíván vždy. Již poslední majitelé, rod Löwensteinovů využíval před sto lety severní křídlo jako správní budovu, ve které se nacházely kanceláře, knihovna a podobné věci,“ popsala Kortanová.

Právě tento interiér, včetně depozitu by se sem měl také navrátit s jednou novinkou. „Bude zde také vytvořeno bytové zázemí pro sezonní zaměstnance zámku, dále například pro vystupující při kulturních akcích.

Nebude se tedy jednat o část zámku, která by byla přístupná veřejnosti.“ Jak dále kastelnánka borského zámku dodala, opravy interiérů již započaly. Podle prozatimních plánů by měly být interiéry hotové do konce příštího roku.

Co se sgrafit týče, již se o ně zajímá památkový ústav. „Sgrafita, která se nachází na borském zámku nejsou historická. Byla předělána v šedesátých letech minulého století, tudíž je nyní asi hlavní problém to, jak pojmout tyto opravy. Provádí se další průzkumy, které nám napoví víc. Zatím ale musí tato část severního přídla počkat. Co se ale týče celkové rekonstrukce severního křídla, jsme hotovy tak z jedné třetiny,“ na závěr řekla Galina Marianna Kortanová.