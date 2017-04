Rekonstrukci nic nebrání. Přimda bude mít novou hasičskou zbrojnici

Přimda - Rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice v Přimdě už nic nebrání. Město bylo úspěšné v žádosti o dotaci, která pokryje až devadesát procent nákladů na plánovanou rekonstrukci.

Návrh hasičské zbrojnice z projektového dokumentuFoto: Deník / Hohlová Jaroslava

Celková částka by neměla přesáhnout dvanáct milionů korun. „Současná budova je ve stavu poplatném osmdesátým létům minulého století s velkým množstvím závad. Je to studená budova, která se jen stěží vytápí zastaralým elektrickým topením. Rovnou střechou zatéká, ve špatném stavu jsou i podhledy. Rekonstrukce zbrojnice je zaměřena na její zodolnění vůči povětrnostním vlivům, především suchu; orkánům a větrným smrštím, sněhovým srážkám a masivní námraze. Opravou se vylepší dispozice a stav objektu a bude tak lépe vyhovovat zásahovým podmínkám k řešení mimořádných událostí. Náš Sbor dobrovolných hasičů má poměrně dost výjezdů a drží i pohotovost, zaslouží si proto komfort a dobré zázemí. Když třeba prší, nemají si hasiči kde pořádně usušit věci a k dalšímu zásahu musí vyjet i v mokrém,“ řekl Tachovskému deníku místostarosta Přimdy Jiří Kadera.

Zástupci města se proto spojili s renomovanou projekčních kanceláří a po vzájemné diskuzi vytvořili projekt nové hasičské zbrojnice a projektovou dokumentaci, se kterou se Přimda mohla ucházet o evropské peníze. „Naskytla se nám možnost požádat o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dotace nám vyšla, na rekonstrukci hasičské zbrojnice jsme získali přes jedenáct milionů korun, zbytek investice uhradí město Přimda ze svého rozpočtu. Teď jsme ve fázi, kdy dokončujeme přípravu na vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby,“ uvedla starostka Přimdy Marie Šperková.

Půjde-li vše podle plánu, stavba by mohla začít už letos v létě, hotová by měla být na konci příštího roku. V průběhu rekonstrukce se počítá s kompletním předěláním bývalé nevyhovující budovy na moderní hasičskou zbrojnici s vlastním zázemím a komfortem pro členy Sboru dobrovolných hasičů Přimda. „Budova bude v rámci přestavby rozšířená o jedno garážové stání, rovnou střechu nahradíme sedlovou, čímž budovu zvedneme a dostaneme další patro. Tam by mohla vzniknout například školící místnost. Vybudovat chceme i odpočinkovou místnost a kompletní sociální zázemí,“ nastínil místostarosta a doplnil, že město Přimda je v oblasti, kde je nejbližší profesionální jednotka až v Tachově. Je proto prý předmětem dalších jednání, zda by v nově rekonstruované hasičské zbrojnici v nouzových situacích či při katastrofě nemohl nalézt zázemí například i krizový štáb jednotek Integrovaného záchranného systému.